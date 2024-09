The Casting of Frank Stone : le tournage démarre avec la bande-annonce de lancement

Supermassive Games vient de lancer son nouveau jeu, The Casting of Frank Stone. Le titre reprend des mécaniques de ses précédents jeux narratifs (Until Dawn, The Quarry, The Dark Pictures Anthology), tout en rajoutant des fonctionnalités inédites pour mieux s'ancrer dans l'univers de Dead by Daylight.

The Casting of Frank Stone nous emmène pour rappel à Cedar Hills, une ville au passé violent. Un groupe d'amis s'y aventure pour réaliser un film amateur dans l'aciérie locale, mais c'était sans compter sur le tueur Frank Stone qui veut s'inviter au casting. Les joueurs devront faire des choix qui détermineront la suite de l'histoire, ce qui influera également sur la mort ou la survie des personnages.

La Salle de montage . Les joueurs auront accès à la capacité sans précédent de façonner le montage final de leur histoire, en revisitant des moments de décisions clés, en recherchant plus facilement des objets de collection manquants et en revivant les moments les plus mémorables. Déverrouillez-la instantanément en achetant l’édition de luxe, ou bien en terminant le jeu pour la première fois.

. Les joueurs auront accès à la capacité sans précédent de façonner le montage final de leur histoire, en revisitant des moments de décisions clés, en recherchant plus facilement des objets de collection manquants et en revivant les moments les plus mémorables. Déverrouillez-la instantanément en achetant l’édition de luxe, ou bien en terminant le jeu pour la première fois. Intégration de Twitch . Les streameurs voulant découvrir The Casting of Frank Stone peuvent ajouter une interactivité supplémentaire pour le plus grand plaisir de leur public. Au fil du jeu, les spectateurs pourront voter pour déterminer l’issue d’un choix, sous réserve que le streameur ne fasse pas usage d’un de ses « refus » en nombre limité.

. Les streameurs voulant découvrir The Casting of Frank Stone peuvent ajouter une interactivité supplémentaire pour le plus grand plaisir de leur public. Au fil du jeu, les spectateurs pourront voter pour déterminer l’issue d’un choix, sous réserve que le streameur ne fasse pas usage d’un de ses « refus » en nombre limité. Caméra 8 mm . Jetez un œil à travers l’objectif et affrontez d’indicibles horreurs. Au fil du déroulement de l’histoire, les joueurs se retrouveront pourchassés par une terreur invisible et surnaturelle. Lorsque la caméra se mettra à crépiter, ce sera le moment pour les joueurs de lever le viseur et de découvrir ce qui rôde à l’abri des regards.

. Jetez un œil à travers l’objectif et affrontez d’indicibles horreurs. Au fil du déroulement de l’histoire, les joueurs se retrouveront pourchassés par une terreur invisible et surnaturelle. Lorsque la caméra se mettra à crépiter, ce sera le moment pour les joueurs de lever le viseur et de découvrir ce qui rôde à l’abri des regards. Instinct de pillard . Instinct de pillard, qui porte le même nom que l’une des compétences de survivant dans Dead by Daylight, affiche en surbrillance l’aura de tout Coffret de Babiole que vous auriez manqué. D’une simple pression d’un bouton, l’aura de tous les Coffrets de Babiole sera révélée.

. Instinct de pillard, qui porte le même nom que l’une des compétences de survivant dans Dead by Daylight, affiche en surbrillance l’aura de tout Coffret de Babiole que vous auriez manqué. D’une simple pression d’un bouton, l’aura de tous les Coffrets de Babiole sera révélée. Coop sur canapé . The Casting of Frank Stone peut être vécu en groupe, car jusqu’à 5 personnes peuvent y jouer ensemble hors ligne. Faites tourner la manette tandis que la perspective passe d’un personnage à l’autre au fil du jeu, et découvrez quel membre de votre équipe a le plus de chances de survivre à un film d’horreur.

The Casting of Frank Stone est disponible uniquement en version numérique sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.