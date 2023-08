Little Nightmares III : adieu Six et Mono, place à deux nouveaux héros et un studio renommé au développement

Petite surprise de l'Opening Night Live en amont de la gamescom 2023 ce soit, Bandai Namco vient de dévoiler Little Nightmares III, un nouvel opus de sa franchise de jeux d'aventure légèrement horrifique. Tarsier Studios, qui avait développé les deux premiers opus, n'est plus là, il est remplacé par une équipe toute aussi compétente.

C'est Supermassive Games, connu pour Until Dawn, The Dark Pictures Anthology ou encore The Quarry, qui est en charge du développement de Little Nightmares III. Ce troisième volet ne mettra en scène ni Six ni Mono, mais Low et Alone, deux personnages totalement inédits qui devront s'échapper du Nowhere, en solo ou en coopération. Ces deux compères vont devoir évidemment fuir d'horribles monstres et explorer des lieux peu recommandables.

Little Nightmares III est attendu en 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.