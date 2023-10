Little Nightmares III : longue vidéo de gameplay à deux avec un terrifiant bébé

Bandai Namco va poursuivre la saga Little Nightmares sans Tarsier Studios, c'est Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology, The Quarry) qui développe actuellement un troisième volet. Celui mettra en scène deux personnages inédits, Low et Alone, cherchant à s'enfuir de Nulle-Part.

Les studios dévoilent cette semaine une longue vidéo de gameplay de Little Nightmares III, en coopération, où Low et Alone s'aventure à Necropolis, une ville abandonnée au milieu du désert et en proie à de fortes rafales de vent. Ici vivaient les Dwellers, mais il ne reste quasiment plus personne, si ce n'est le Bébé Monstrueux, un terrifiant ennemi que devront fuir nos deux héros. La vidéo est surtout là pour mettre en avant l'aspect coopératif du jeu, il sera en effet possible d'y jouer à deux en ligne, une première pour la franchise, mais le mode solo avec une IA sera évidemment toujours de la partie.

Little Nightmares III est attendu dans le courant de l'année 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. D'ici là, vous pouvez retrouver Little Nightmares I & II Compilation sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.