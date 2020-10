PREVIEW de Little Nightmares II : nous avons moins peur du noir avec un ami, quoi que...

Tarsier Studios revient en force et proposera un deuxième épisode de Little Nightmares qui verra le jour sur les machines de Sony Interactive Entertainment, Microsoft, Nintendo, et sur PC. Petite particularité de cette suite ? Nous avançons en duo dans un monde lugubre ; avec un partenaire qui est contrôlé par l'IA au passage. Nous avons donc passé quelques minutes avec cette production, et il faut dire qu'elle a de quoi charmer.

L'attente va être longue et difficile...

La partie visuelle est vraiment bonne. Nous sommes plongés dans un univers sombre, avec une direction artistique s'inspirant grandement des œuvres de Tim Burton. Le point qui a su nous émoustiller les mirettes ? Les effets de lumières qui sont parfaitement maîtrisés. En outre, le jeu est fluide, plutôt soigné, avec des textures faisant penser à de la pâte à modeler. Cet aspect sinistre et mignon à la fois est trompeur, car le joueur peut se dire qu'il a affaire à un simple jeu de plateforme décalé, avec quelques énigmes à réaliser, ne jouant pas forcément sur les émotions, pour progresser. Et pourtant...

Ce ne sont pas les quelques jump scares qui nous prennent aux tripes, mais plutôt l'ambiance sonore et les environnements qui pressent notre petit cœur pour nous stresser. Le son s'intensifie pour perturber, le résultat est plus que convaincant. Pour ne pas changer, nous devons remuer nos méninges pour débloquer un passage sauf que, comme nous l'avons dit au début, nous sommes deux cette fois-ci. Ainsi, certains rébus se doivent d’être résolus en équipe. La prise en main est très simpliste dans l'ensemble, nous pouvons courir, nous accroupir, saisir ou lancer un objet. Les phases sont assez variées, nous passons d'un moment calme à des chapitres totalement survoltés et dynamiques, où nous devons fuir des créatures excitées. En d'autres termes, n'importe qui trouve ses repères dès le départ et peut profiter de ce titre sans trop s’épuiser le crâne.

Nos premières impressions : Vivement !



Le peu de temps passé avec Little Nightmares II nous a donné envie d'en savoir et d'en voir plus. Nul doute que des étapes vont jouer avec nos nerfs, mais nous sommes curieux de voir comment les développeurs ont ajusté certaines mécaniques pour avancer en duo. Rappelons que la bête verra le jour le 11 février 2021. Sincèrement, de notre côté, l'attente va être longue et difficile... Vivement !

La TV Edition de Little Nightmare II est disponible en précommande sur Amazon.