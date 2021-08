Little Nightmares II: Enhanced Edition, la mise à jour next-gen sort par surprise sur PC, PS5 et Xbox Series X et S, une comparaison avec l'original en vidéo

Little Nightmares II est jouable sur PS4, Xbox One, Switch et PC depuis février dernier, et également sur consoles next-gen grâce à la rétrocompatibilité. Bandai Namco Games avait néanmoins annoncé dès le départ que des améliorations gratuites pour les PS5 et Xbox Series X|S arriveraient dans le courant de l'année.

Bonne nouvelle, la mise à jour transformant le titre en Little Nightmares II: Enhanced Edition est disponible dès maintenant sur next-gen, mais aussi sur PC. Au programme, des ombres volumétriques améliorées, une augmentation du nombre de particules interactives et de poussières dynamiques, du ray tracing logiciel et une ambiance sonore plus immersive en 5.1 et 7.1. Sur le plan technique, les joueurs auront, sur consoles, le choix entre un mode Beauté à 30 fps en 4K avec du ray tracing plus poussé, et un mode Performance avec du 60 fps couplé à une résolution dynamique pouvant aller jusqu'en 4K et du ray tracing à priori moins poussé.

Développée par Supermassive Games, cette version nouvelle génération proposera de nombreuses améliorations par rapport au titre original et deux nouveaux modes : le mode Performance (2160p et 60 images/seconde) et le mode Beauté (résolution dynamique jusqu'à 4K et 30 images/secondes). Retrouvez ci-dessous le contenu détaillé de l'Enhanced Edition. Mode Beauté : Little Nightmares II s'exécute à 30 images/seconde en résolution 4K avec Ray Tracing optimisé.

Mode Performance* : résolution dynamique jusqu'à 4K pour garantir 60 images/seconde avec Ray Tracing.

Reflets en Ray Tracing : le jeu affiche sur toutes les surfaces brillantes un reflet dont la clarté et la définition dépendent de la surface concernée.

Ombres volumétriques : résolution améliorée des ombres volumétriques. Les rayons lumineux sont perturbés par les objets et les personnages qui se déplacent devant une source lumineuse.

Particules interactives : les particules sont plus nombreuses et sont affectées de manière dynamique par Mono, Six et les principaux antagonistes. Les particules s'agitent dans leur sillage pour créer un environnement plus réaliste et plus immersif.

Bande-son captivante : un nouveau paysage sonore en 3D pour une expérience encore plus immersive avec un casque ou un système audio 5.1 /7.1.

Une bande-annonce permet de se rendre compte de ces petites innovations avec une comparaison entre l'orignale et la Enhanced Edition. Little Nightmares II est en ce moment disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.

