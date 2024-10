Little Nightmares II Enhanced Edition : deux ans après, Bandai Namco pense enfin à une partie de sa communauté

Alors que les joueurs attendent désormais Little Nightmares III, qui pour Halloween continue de dévoiler ses lieux lugubres et les menaces qui attendent Low et Alone dans la Spirale, Bandai Namco a ressorti de son placard le précédent épisode qui était signé Tarsier Studios. Si les Suédois sont passés à presque autre chose avec Reanimal, qui s'inscrira dans la lignée des deux premiers Little Nightmares, ce n'est donc pas le cas de l'éditeur. Avec l'arrivée sur le marché des PS5 et Xbox Series X|S, diverses productions de la précédente génération ont eu droit à des mises à jour next-gen et cela a été le cas de Little Nightmares II en 2021. Si vous êtes un collectionneur ou amateur de jeux physiques, vous pouvez désormais vous procurer l'aventure améliorée de Mono et Six en boîte.

L'éditeur a donc lancé il y a quelques jours Little Nightmares II Enhanced Edition en version physique sur PlayStation 5 et Xbox Series X, qui semble tout de même bien difficile à dénicher puisque seule la déclinaison sur la console de Sony est disponible en ligne du côté d'Amazon à 19,99 €.

Au passage, il est rappelé que les possesseurs d'un exemplaire numérique ou non de Little Nightmares II peuvent bénéficier de cette édition gratuitement sur PS5, Xbox Series X et PC (Steam). Une vidéo comparative a pour l'occasion été publiée, servant à rappeler que l'Enhanced Edition inclut des ombrages volumétriques, un plus grand niveau de détail, des reflets utilisant le ray tracing et un mixage audio en 3D 5.1 et 7.1.

À n'en pas douter, cette ressortie de Little Nightmares II Enhanced Edition devrait encore faire grimper les ventes déjà fortes de plus de 5 millions d'exemplaires écoulés depuis 2021.