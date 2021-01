PREVIEW de Little Nightmares II : retour au pays des cauchemars

Cela fait déjà quatre ans que Tarsier Studios nous a emmenés dans le monde cauchemardesque de Little Nightmares, un jeu de plateformes en 2,5D aux côtés de Six, petite héroïne vêtue d'un ciré jaune (de marque Guy Cotten ?) et devant échapper à tout un tas d'horreur dans un bateau particulièrement glauque. Autant dire que sa suite, Little Nightmares II, est très attendue par les fans, nous avons eu l'occasion d'essayer les deux premiers niveaux de l'aventure, et nous avons été charmés.

L'ambiance glauque, cauchemardesque, mais parfois onirique est particulièrement réussie.

Cette fois, Six n'est plus le personnage central, le joueur incarne Mono et débute son aventure dans une forêt embrumée, au sol jonché de pièges. L'influence de LIMBO est palpable, pour notre plus grand plaisir, l'ambiance du jeu est immédiatement prenante, le joueur avance logiquement vers la droite de l'écran et fait face à des énigmes demandant un peu de réflexion pour franchir des obstacles. Rien de bien ardu, la difficulté est due au gameplay, toujours un peu délicat à appréhender, avec la possibilité d'aller en haut ou en bas de l'écran. Un rendu 2,5D un peu chaotique lors de certaines situations, comme dans le premier volet, mais rien de bien méchant, et la profondeur est d'ailleurs très bien exploitée dans ce début d'aventure, de même que les phases à deux, Mono étant accompagné de Six pour l'aider dans son périple. Le second niveau nous emmène dans une école, avec des enfants pas très amicaux et une professeure effrayante, le jeu ne fait aucune concession dans l'horreur, il n'y a toujours rien de choquant, mais les personnages et la mise en scène arrivent à faire froid dans le dos. Dommage que la musique n'accompagne pas ce tableau particulièrement glauque, la démo n'en comprenait presque aucune pendant notre partie.

Techniquement, Little Nightmares II n'est pas une révolution, mais le titre propose suffisamment de petits effets visuels pour nous plonger dans son univers, avec de la fumée, de l'eau qui ruisselle ou encore des éléments du décor qui explosent ou tombent. Les textures sont bien travaillées, la saleté et la poussière qui envahissent certains décors ressortent bien, même si une bonne partie de l'image est plongée dans la pénombre, un choix artistique parfaitement justifié, car le titre de Tarsier Studios mise tout sur l'ambiance.

Nos nouvelles impressions : Bonnes Little Nightmares nous avait séduits à l'époque, et sa suite fait de même. L'ambiance glauque, cauchemardesque, mais parfois onirique est particulièrement réussie, c'est un plaisir d'avancer dans les niveaux, malgré un gameplay parfois imprécis qui a de quoi faire pester lors de certains passages. Quoi qu'il en soit, nous avons hâte de découvrir les autres niveaux de Little Nightmares II à sa sortie le 11 février prochain !

