Tarsier Studios (Little Nightmares) racheté par la société mère de THQ Nordic

En quelques années, THQ Nordic a racheté d'innombrables sociétés et licences pour se créer un portefeuille de studios et de franchises qui lui serviront pour ses projets d'avenir. Aujourd'hui, ce n'est cette fois pas l'éditeur qui est concerné, mais la société financière qui le détient, Embracer Group.

L'entreprise vient en effet d'annoncer le rachat de Tarsier Studios, pour environ 8,4 millions d'euros en liquidité et 1 million en actions, avec un complément conditionnel étalé sur dix ans pour les investisseurs qui resteront au conseil. L'opération comprend le nom et les actifs du studio basé à Malmö, ses 65 employés et les licences dont elle est propriétaire, comme Statik. En revanche, The Stretchers appartenait et appartiendra toujours à Nintendo et, surtout, la marque Little Nightmares restera liée à Bandai Namco Games.

Tarsier restera d'ailleurs engagé avec ce dernier éditeur pour finaliser le développement de Little Nightmares II, prévu pour 2020. Suite à cela, il travaillera en autonomie sous le giron de la branche Goodbye Kansas Game Invest, et non sous les ordres de THQ Nordic.

« C'est excitant de, après un long voyage de 15 ans avec Tarsier, de s'associer à Embracer pour continuer à développer le potentiel de notre studio. Nous nous réjouissons de l'opportunité de continuer à créer des jeux exceptionnels avec Embracer Group », a déclaré Andreas Johnsson, directeur du studio, Tarsier Studios.

Autrement dit, pas grand-chose ne devrait changer pour les développeurs, si ce n'est que leur production sera désormais gérée par la firme suédoise d'Embracer Group.