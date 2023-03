Tarsier Studios : les créateurs de Little Nightmares teasent leur prochain jeu dans un nouvel univers avec un concept art

Après deux épisodes marquants de Little Nightmares, Tarsier Studios a décidé de passer à autre chose, en laissant d'ailleurs la licence à Bandai Namco Games. Le studio suédois appartenant désormais à Embracer Group planche donc sur un nouveau projet encore bien mystérieux, qu'il avait commencé à teaser avec des illustrations cachées derrière son logo l'année dernière.

Il a remis le couvert cette semaine avec un concept art inédit et encore plus intéressant. Accompagné de la mention « Nouveau monde, accent mis sur le nouveau », il montre ce qui semble être un ou plusieurs personnages dans une barque éclairée à la flamme. Dans la pénombre la plus totale, ils naviguent vers un horizon à peine visible, alors qu'une forme menaçante s'érige dans le ciel. S'agit-il d'une créature monstrueuse ou d'un monde inexploré ? Notre héros sera-t-il un explorateur à la recherche de quelque chose de précis ou simplement une âme perdue en quête de survie ?

Toujours est-il que l'ambiance angoissante de Little Nightmares devrait être encore là, ce qui ravirait les nombreux fans de la franchise. Nous pouvons maintenant croiser les doigts pour une révélation prochaine du projet, pourquoi pas courant 2023.