TEST Gran Turismo 7 : avec le PSVR 2, c'est tout bonnement incroyable !

À 200 à l'heure dans notre salon !





Il y a maintenant plus d'un an, en mars 2022, les possesseurs d'une PS5 ou d'une PS4 ont pu mettre la main sur Gran Turismo 7, un jeu de course déjanté attendu par de nombreux joueurs. Au fil des mois, les développeurs ont écouté les retours de la communauté, peaufiné certains aspects du jeu et ajouté du contenu gratuitement. En parlant de nouveautés, nos amis ont inclus une nouvelle option permettant de jouer en réalité virtuelle via le PSVR 2. Nous sommes retournés dans cette production sympathique afin de vous livrer nos impressions du rendu en VR. Alors, bien ou non ?

L'immersion est totale !

Avant toute chose, il faut savoir que nous avons accès au jeu complet, de quoi rassurer. Ensuite, nous avons été quelque peu perturbés, car tout est en flat (menu, sélection d'un parcours, modification d’un véhicule, etc.) jusqu'au top départ d'une course. Une fois sur la piste, la vue bascule en VR et nous nous prenons une claque monstrueuse en pleine face. Le rendu est incroyable et explose nos pupilles sans difficulté. Vue sur l'habitacle, notre pilote, la route, les décors, les autres concurrents... Il suffit de tourner la tête pour jeter un œil sur les rétroviseurs ou les angles morts, l'immersion est totale !

Les jeux de lumière et les reflets jouent beaucoup sur les sensations. Polyphony Digital essaye d'exhiber des rendus réels pour plonger l'utilisateur dans un monde virtuel clinquant. C'est très prenant ! Grâce à la résolution du PlayStation VR 2, nous avons des graphismes soignés et fins qui ne donnent pas mal à la tête. Souvenez-vous, dans Gran Turismo Sport, le PSVR premier du nom affichait un gros tas de pixels baveux en arrière-plan, qui donnaient souvent la nausée. Et pour cause, un conducteur a tendance à regarder au loin naturellement pour anticiper les virages et les bolides. Ici, tout est net et impeccable, c'est comme si nous y étions. Point amusant afin de nous rendre compte de la taille des véhicules, il est possible de les admirer dans un showroom en VR. La modélisation des voitures est impressionnante, de quoi faire rêver...

Concernant la prise en main, Gran Turismo 7 se joue avec la DualSense ; vous pouvez donc ranger les PlayStation VR 2 Sense dans votre tiroir. Plusieurs choix sont disponibles dans les paramètres pour contrôler une machine à quatre roues, soit avec les joysticks, soit avec le gyroscope. De base, il faut savoir que les sensations sont vraiment bonnes avec la manette de la PS5, que ce soit au niveau des retours haptiques et des gâchettes adaptatives (voir notre test complet disponible à la fin de ce test). Pour jouir d'une immersion un peu plus prenante, nous conseillons d'activer les commandes via les détecteurs de mouvements. Le pad devient alors un volant « virtuel », il suffit de le pencher d'un côté ou de l'autre pour tourner, ça a tout de même son petit effet. Notez que des tremblements sont aussi perceptibles lorsque notre bolide se cogne contre quelque chose. Quoi qu'il en soit, la meilleure façon de se divertir, c'est avec un volant et des pédales (comme avec le Fanatec GT DD Pro). Sincèrement, nous avons l'impression d'y être, c'est ultra jouissif. Mais pour mieux vous donner une idée de la chose, nous vous invitons à regarder notre live dédié : PSVR 2 : TEST LIVE de GRAN TURISMO 7 (GT7) avec un FANATEC GT DD PRO (TUERIE) !

L’une des meilleures expériences qui existent





En outre, sachez qu'il est possible de se rendre en ligne et d'affronter d'autres participants en VR. Invitez des amis sur la Toile et lancez-vous dans des compétitions endiablées. De quoi bien s'amuser, vous l'aurez compris. Et le multijoueur local, cela donne quoi ? Eh bien, c'est une petite déception. L'image reste en flat et se coupe en deux... Ainsi, nous pouvons voir la partie de notre camarade sur un écran géant. Pourquoi ne pas avoir proposé une fonctionnalité permettant de jouer en VR d'un côté et sur une télévision de l'autre ? La PS5 n'a pas assez de ressources pour gérer ces types d'affichages en même temps ? Sans doute, mais cela aurait été totalement délirant de pouvoir se distraire avec un rendu/écran personnel. Dommage.

Gran Turismo 7 a évolué depuis le temps et est devenu un incontournable sur PS5. Avec du contenu à gogo et de nouvelles options, le titre est bien plus amusant qu'à ses débuts. La VR apporte un petit quelque chose en plus pour nous faire ressentir la puissance d'une voiture et nous plonger dans des courses de folie, seul sur notre canapé ou en ligne avec des fous du volant. Polyphony Digital a fait un travail d'orfèvre pour amener une expérience unique à sa communauté et le résultat est excellent, prenant et immersif. En d'autres termes, si vous avez un PSVR 2 à la maison, ne passez surtout pas à côté de cette expérience électrique.

Les plus La mise à jour VR est gratuite

Immersif et incroyablement beau en VR

Le jeu entièrement compatible avec le PSVR 2

Le showroom en VR pour admirer les véhicules sous tous les angles

Les parties en ligne en VR, excellentes

Le gyroscope de la DualSense, un mini volant entre les mains

Avec un volant et des pédales, c'est comme si nous y étions Les moins Le multijoueur local, nous nous attendions à mieux

Tous les menus en flat pour chipoter un peu

Verdict 18 20