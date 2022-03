TEST Gran Turismo 7 : que vaut-il avec un volant à 700 euros, le Fanatec GT DD Pro ?

Ajustons les paramètres !





Après presque dix ans d'attente depuis Gran Turismo 6, Gran Turismo 7 vient enfin ajouter un épisode numéroté à la licence. Même si Gran Turismo Sport était un apéritif sympathique, les fans invétérés étaient restés sur leur faim et attendaient ce nouvel opus avec impatience. À priori, à en croire les retours globaux de la presse, dont le notre ici, et ceux des utilisateurs, GT7 semble plutôt bien répondre aux attentes des amateurs de simulation sur consoles de jeu même s'il persiste pas mal de lacunes dont l'IA datée, un public figé, pas de ray-tracing in-game et quelques bugs visuels. Depuis Gran Turismo 3, chaque itération a eu droit à, au moins, un volant « officiel » et cette fois, c'est Fanatec qui se lance dans la course avec un modèle haut de gamme le Fanatec GT DD Pro à 699,95 €. Nous sommes en cours de finalisation d'un test complet de ce volant qui est compatible avec les PlayStation 4, PS5 et PC, mais avant de le publier, nous n'avons pas résisté à l'envie de partager nos impressions sur la façon dont est géré ce volant par Gran Turismo 7 vu que notre test initial a été fait manette en mains. Cela change-t-il la donne ? Les effets haptiques transmis par le retour de force sont-ils réalistes ? Gran Turismo 7 est-il vraiment pensé pour une jouabilité au volant ? Toutes ces questions vont avoir leur réponse dans notre test ci-dessous.

Le Fanatec GT DD Pro a un couple de 5,5 Nm, ce qui envoie du lourd dans les bras.

Le choix d'un volant est souvent un sujet de conversation tendu entre fans des différents constructeurs, mais tous les amateurs de simulation automobile vous diront que jouer avec un volant est une obligation pour que le réalisme soit au rendez-vous. Dans le cas du Fanatec GT DD Pro, nous sommes en présence d'un modèle haut de gamme, cible habituelle du constructeur, proposé à un prix relativement élevé, mais avec des performances au niveau. Côté officiel oblige, il est parfaitement reconnu par les PlayStation 4 et PS5, et la navigation dans les menus est possible au même titre qu'avec une manette qui peut être laissée dans le tiroir du meuble TV du salon lors des sessions de pilotage. Il en est, évidemment, de même dans le jeu.

Avant de se lancer dans une première course, même s'il est parfaitement reconnu par le jeu, il est conseillé de passer par les options dans l'onglet Manettes pour aller régler les fonctions de vibrations. Dans un premier temps, il ne faut pas hésiter à laisser l'« intensité de vibration » à 100, voire la baisser, car le DD Pro n'a pas moins de 5,5 Nm de couple et cela fait bien forcer les bras. Pour les plus costauds, à contrario, il est possible d'ajuster jusqu'à 150 et ainsi se faire secouer un peu plus. Pour les pointilleux, un tour dans le menu du Fanatec GT DD Pro permet de changer l'attribution des touches afin de l'adapter à vos habitudes (changement de vue, nitro, frein à main, etc.). De même, mais cette fois-ci in-game, un tour dans les paramètres de la « manette » permet d'affiner la sensibilité et le couple du retour de force (entre 0 et 10).

La première option permet d'adapter la résistance du volant et plus elle est élevée, plus ce dernier est sensible dans les virages, plus elle est faible, plus le volant sera souple dans les lignes droites. La seconde option permet d'ajuster le couple qui permet une meilleure réponse du volant dans les virages serrés. Plus la voiture est puissante et rapide, plus la finesse de ces réglages se fait ressentir. Bref, il faut tâtonner pour arriver à trouver son propre réglage optimal. Pour information, le nôtre est calé sur 8 et 8. Pour finir les réglages, il est conseillé d'opter pour la vue pare-chocs qui donne la meilleure vision de la route avec un volant physique, car l'interne qui affiche aussi un volant est plus perturbante (si elle existait sans, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres titres, ce serait parfait).

Prenons la route !





Une fois en course, la première impression est assez surprenante face à une absence totale de vibration tant que le volant n'est pas tourné. En effet, il faut rouler sur de la terre pour avoir de petites vibrations issues de la surface de la route en ligne droite, GT7 estimant sans doute que l'asphalte est parfaitement lisse. Par contre, dès le premier coup de volant, le retour de force entre en jeu et l'effet « wow » est au rendez-vous. De suite, la conduite devient plus intéressante, les « G » dans les tournants plus ressentis, les sensations de transfert de masse plus faciles à appréhender, les dérapages plus simples à maîtriser pour qui sait conduire, voire piloter.

Il nous semble difficile de ne pas conseiller ce volant aux vrais fans de simulation.

Mine de rien, cela apporte du « poids » à notre véhicule et donne vraiment plus de sensations. La puissance du retour de force du Fanatec GT DD Pro permet donc de réellement donner vie à sa conduite et ne pas juste avoir l'impression que « cela résiste un peu » comme sur d'autres volants d'entrée de gamme. Les bonus offerts par ce volant sont l'affichage sur le petit écran OLED en façade de la vitesse compteur et de la vitesse enclenchée, mais aussi sur une barre LED colorée juste au-dessus, celui du compte-tour pour une aide au changement de rapport. À ce jour, il est à noter qu'il y a un petit décalage entre le niveau affiché sur l'écran de la TV et celui du volant qui monte dans le rouge plus vite. Pour autant, nous avons piloté en nous basant sur celui du HUD et cela passe au millimètre, ce qui pose question et un patch viendra sans doute corriger ce petit souci.

Reste à parler du pédalier qui est en métal, ce qui est un gage de qualité. Dans la version qui nous a été livrée, il y a deux pédales (accélérateur et frein) et si jamais le purisme vous pousse à en vouloir une pour l'embrayage, un tour sur la boutique Fanatec et c'est réglé. Notez qu'il est aussi possible de régler l'écartement des pédales pour les adapter à votre envie. La pédale d'accélérateur est assez souple sans être molle, tandis que celle du frein, à contrario, oppose une belle résistance lorsque nous appuyons dessus. Voilà deux bons points qui apportent aussi du réalisme à la conduite. L'ensemble est bien géré par Gran Turismo 7 et la maîtrise de la gestion freinage/accélération indispensable pour bien passer les enchaînements de virages se fait de la façon la plus naturelle qui soit. Honnêtement, le Fanatec GT DD Pro a sans doute l'un des meilleurs pédaliers de sa catégorie.

Force est de constater que ce titre arrive à satisfaire les joueurs à la manette avec une DualSense qui envoie des effets haptiques convaincants, mais que c'est bel et bien avec un volant, et particulièrement celui de notre test, qu'il gagne son titre de simulation. Effectivement, comme les autres volants compatibles, le Fanatec GT DD Pro apporte à Gran Turismo 7 la touche de réalisme indispensable, mais avec un retour de force bien plus fort, plus réactif et donc plus efficace. Ressentir dans son volant une perte d'adhérence lors d'un décollage, un choc violent lors d'un atterrissage, les vibrations d'un vibreur ou encore le glissement des pneus lors d'un drift devient vite indispensable au plaisir de piloter les bolides. Notre petit coup de cœur va sur les courses avec des véhicules tout-terrain qui mettent clairement, et très logiquement, plus en avant les retours haptiques. Le pédalier de bonne facture vient compléter l'ensemble de façon parfaite et il nous semble difficile de ne pas conseiller ce volant aux vrais fans de simulation surtout que GT7, mis à part pour le compte-tour, le gère à la perfection et permet d'affiner les réglages à sa convenance pour en prendre plein les bras.

Les plus Gère parfaitement la conduite au volant

Possibilités de paramétrages simples et efficaces

Un retour de force qui muscle les bras

L'écran OLED et le voyant du compte tour sur la roue du volant Les moins Léger décalage de l'affichage du compte tours sur le volant

Notation Verdict 18 20