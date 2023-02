Gran Turismo 7 : le mode VR, une IA surhumaine, un circuit culte et 5 nouvelles voitures avec la mise à jour 1.29

Polyphony Digital a pris une pause pour les fêtes de fin d'année et n'a donc pas proposé de mise à jour pour Gran Turismo 7 en janvier, premier mois sans patch mensuel depuis le lancement. Il va cependant revenir encore plus fort avec une mise à jour 1.29 ce mardi 21 février 2023 à 7h00.

Le programme est riche, avec la possibilité de jouer en réalité virtuelle et de profiter du Showroom VR avec le PlayStation VR 2, le mode Gran Turismo Sophy – Courir ensemble pour affronter une IA surpuissante sur PS5, le retour du circuit Grand Valley avec sa configuration complète Highway 1, de nouveaux environnements en Scapes et 5 voitures : la Honda RA272 ’65, la Citroën DS 21 Pallas ’70, la Porsche 911 Carrera RS (901) ’73 et la Italdesign EXENEO Vision Gran Turismo en mode Street et Off-Road.

Le PlayStation VR2 (exclusivement sur PS5) pour Gran Turismo 7 est arrivé

Grâce à la mise à jour 1.29 sans frais, vous allez pouvoir découvrir pour la première fois toutes les courses et tous les modes de jeu (à l’exception du mode 2 joueurs « Écran partagé ») avec un niveau de réalisme inégalé. Les utilisateurs PS VR2 pourront également accéder à la section exclusive « Showroom VR » de leur garage ou des concessionnaires dans le jeu. Cette nouvelle fonctionnalité permettra d’admirer tous les détails des voitures en ultra-haute définition, le tout dans divers lieux et sous différents éclairages.

GT7 tire pleinement profit des fonctionnalités nouvelle génération du PS VR2. Grâce au mappage tonal HDR spécialement optimisé et au rendu fovéal exploitant le suivi du mouvement des yeux (une technologie qui affiche en haute définition les zones de l’écran que le joueur regarde directement), sans oublier la prise en charge de l’audio 3D, vous allez découvrir une nouvelle dimension d’immersion.

Découvrez Gran Turismo 7 sous un tout nouveau jour grâce au PS VR2.

Découvrez Gran Turismo Sophy dans le mode Courir ensemble (exclusivement sur PS5)

Gran Turismo Sophy est une IA de course surhumaine et révolutionnaire, développée en collaboration par Sony AI, Sony Interactive Entertainment et Polyphony Digital. Le mode « Gran Turismo Sophy – Courir ensemble » offre aux joueurs Gran Turismo, tous niveaux et compétences confondus, l’occasion de se mesurer en face-à-face à GT Sophy dans GT7. Le mode spécial, disponible en tant qu’événement à durée limitée dans le jeu (du 21 février jusqu’à fin-mars), offre un premier aperçu de GT Sophy dans GT7. Il a été conçu pour renforcer le plaisir et l’intensité pendant la course contre GT Sophy pour tout le monde. Les avis des joueurs par rapport à cette première fonctionnalité spéciale permettront d’améliorer le mode GT Sophy – Courir ensemble à l’avenir.

En mode « Gran Turismo Sophy – Courir ensemble », vous faites la course contre GT Sophy sur quatre circuits de plus en plus ardus, en tant que pilote Débutant / Intermédiaire / Expert. Dans chacune des quatre courses, vous devrez affronter quatre GT Sophy ayant des niveaux de performance différents. Vous pouvez également défier GT Sophy en mode 1 contre 1, où GT Sophy et le joueur se retrouvent nez à nez sur la piste avec les mêmes configurations et paramètres automobiles, permettant de démontrer les talents de pilote exceptionnels de GT Sophy. Le mode GT Sophy – Courir ensemble s’accompagne de la nouvelle fonctionnalité d’émoticônes GT7 pour accentuer l’engouement de la course. Au fil de la course, des émoticônes s’afficheront au-dessus des voitures de GT Sophy, en réponse à ce qui se passe sur le circuit.

Vous pourrez directement accéder à ce mode de jeu en haut à droite de la Carte du monde de GT7 pour faire la course contre GT Sophy, une fois le niveau 6 de collectionneur atteint. Pour en savoir plus sur GT Sophy, rendez-vous sur le site officiel. (https://www.gran-turismo.com/world/gran-turismo-sophy/)

Grand Valley est de retour avec Highway 1

Classique de Gran Turismo, le circuit Grand Valley fait son retour dans la série avec un petit lifting. La configuration complète « Highway 1 » est un tracé exigeant comportant aussi bien des sections à grande vitesse où l’on est pied au plancher que des virages serrés et tortueux où la technique fera loi. La configuration allégée de 2 000 m « Sud » comporte beaucoup de dénivelés et des virages à prendre à l’aveugle. Un vrai défi pour les nerfs des pilotes. Un environnement à perte de vue où l’océan rencontre la montagne, et où on retrouve des sections à pont et tunnel. Les courses y sont dynamiques et recréent l’intensité des routes côtières sinueuses les plus connues au monde.

5 nouvelles voitures supplémentaires

Honda RA272 ’65

La F1 qui a rapporté sa première victoire à Honda.

Avec ses idées novatrices et ses compétences d’ingénierie avant-gardistes, Honda est à l’origine d’un certain nombre de révolutions technologiques. Ses premiers pas en F1, en 1964, alors qu’il n’était encore qu’un constructeur automobile relativement inconnu, en sont la preuve. C’est Honda qui a développé la RA271. Elle était constituée d’une coque en aluminium posée sur un encadrement spatial et équipée d’un moteur V12 central de 1,5 litre peu banal. Cependant, son caractère unique lui coûta cher et elle ne parvint pas à obtenir de bons résultats la première année. En 1965, Honda transforma radicalement la machine, ce qui donna naissance à la RA272. Le moteur RA272E était une version plus efficace du V12 précédent, avec des composants allégés. La construction de la suspension arrière avait été modifiée, passant d’une configuration interne à une configuration externe, ce qui permit de faire passer son poids de 525 à 498 kg ; une amélioration majeure. Au volant se trouvaient Ronnie Bucknum pour sa deuxième année, ainsi que le petit nouveau Richie Ginther.

Italdesign EXENEO Vision Gran Turismo en mode Street et Off-Road

Une voiture de luxe haute performance préparée dans un somptueux paquet cadeau.

Italdesign a été fondée en 1968 à Turin, en Italie. La société a dessiné et conçu plus de 300 modèles de série et présenté plus de 100 concept cars sur les plus grands salons automobiles. Bon nombre de ses œuvres ont figuré dans Gran Turismo. Certaines des voitures imaginées par Italdesign sont même devenues de véritables stars du cinéma, notamment la De Lorean DMC 12 qui est apparue dans la trilogie « Retour vers le futur » ou encore la Lotus Esprit conduite par Roger Moore dans « L’espion qui m’aimait ». L’Italdesign EXENEO Vision Gran Turismo poursuit la longue tradition italienne d’automobiles Gran Turismo, malgré des mises à jour technologiques de pointe. Inspiré par la GT Italdesign Parcour de 2013, une compacte tout-terrain à moteur central, ce concept car se dote de quatre configurations de châssis différentes (piste, neige, terre et ville). Il a été conçu pour être piloté aussi bien sur circuit en asphalte que sur pistes en terre. Le gros moteur V10 central et les deux moteurs électriques de 200 kW (268,2 BHP) développent une puissance totale de 910 kW (1 219,9 BHP), ce qui permet à l’EXENEO VGT d’atteindre les 380 km/h en vitesse de pointe, avec un 0 à 100 km/h avalé en 2,5 secondes. Une boîte à 7 rapports, la technologie Individual Wheel Drive (IWD) et un système de récupération KERS complètent le groupe moteur. Pour garantir une stabilité maximale, la suspension intelligente s’adapte automatiquement aux différents types de revêtement.

Citroën DS 21 Pallas ’70

Une vision historique de l’avenir venue de France.

Citroën avait misé sur la traction avant, et cette DS embarquant toutes les technologies les plus avancées de l’époque est son chef-d’œuvre. Elle est apparue pour la première fois au Salon de l’automobile de 1955. Si beaucoup d’autres constructeurs produisaient encore des voitures dans le style d’avant-guerre, la DS était une vision étonnante de l’avenir. Avec sa carrosserie aérodynamique avant-gardiste et son système de suspension hydropneumatique révolutionnaire, elle fut surnommée la « soucoupe volante ». Le développement fut dirigé par André Lefèbvre, tandis que la carrosserie longue de 4,8 m fut conçue par l’Italien Flaminio Bertoni, qui avait également travaillé sur la 2CV. Avec une conception aussi avant-gardiste, la popularité de la DS n’a pas faibli pendant longtemps. Incluant divers équipements et améliorations du moteur, la voiture fut produite en continu pendant 20 ans. En 1964, la version « Pallas » fut ajoutée avec des équipements intérieurs et extérieurs de luxe. Puis en 1967, la voiture adopta un look plus moderne avec ses 2 phares ronds remplacés par 4 phares couverts.

Porsche 911 Carrera RS (901) ’73

Une première dans l’histoire de la Porsche 911, l’insaisissable RennSport.

Commercialisée en 1973, la 911 Carrera RS 2.7 fut le premier modèle de la longue histoire de la Porsche 911 à arborer le badge RS. RS est l’abréviation de « Rennsport », ou « sport de course » en français, et comme ce nom le suggère, elle fut conçue comme un modèle d’homologation pour la catégorie du Groupe 4 de la FIA. Le moteur de 2,4 litres du modèle de base de la 911 S de 1973 est passé à 2,7 litres, développant désormais 207,1 BHP. La partie avant est dotée d’une admission d’air qui permet l’ajout d’un refroidisseur d’huile. L’arrière de la voiture est équipé de série de l’emblématique becquet en queue de canard, avec des pare-chocs arrière étirés pour accueillir les nouveaux pneus arrière plus larges. La Carrera RS 2.7 était disponible en 3 versions : tourisme, sport et course, même si le modèle tourisme de luxe pesait déjà moins de 1 100 kg.

Scapes

« Niveau de drift » et « Déplacer la caméra vers le haut ou le bas » ont été ajoutés à la section spéciale. Une prise en charge de la photographie de drift a également été incluse dans la mise à jour. Vous trouverez un didacticiel lorsque vous jouerez pour la première fois. Il vous guidera tout au long des étapes de la photographie de drift. Suivez les conseils à l’écran et amusez-vous bien avec vos prises de vue.