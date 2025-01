NVIDIA : les RTX 5090 et 5080 sont lancées, l'App se met à jour et un point sur les jeux compatibles DLSS 4

C'est l'évènement de ce début d'année 2025 pour les joueurs PC, NVIDIA lance ses nouvelles cartes graphiques, les GeForce RTX 5090 et 5080, dévoilées lors du CES plus tôt dans le mois. Des GPU qui mettent le paquet sur les technologies utilisant l'intelligence artificielle, dont le DLSS 4 et son Multi Frame Generation.

Afin d'accompagner ce lancement, NVIDIA nous explique encore une fois en quoi consiste le DLSS 4 :

La plus grande évolution de ses modèles d’IA depuis le lancement du DLSS 2.0 en 2020. DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction et DLAA exploitent désormais, pour la première fois dans l'industrie graphique, des modèles « transformers » en temps réel, la même technologie avancée qui alimente des IA de pointe comme ChatGPT, Flux et Gemini. Cette évolution améliore significativement la qualité d’image en offrant une meilleure stabilité temporelle, une réduction des effets de ghosting et un niveau de détail accru en mouvement.

Le DLSS Multi Frame Generation peut générer jusqu’à trois images supplémentaires pour chaque image rendue de manière traditionnelle. En combinant l’ensemble des technologies DLSS, il permet de multiplier les fréquences d’images jusqu’à 8 fois par rapport au rendu classique. Cette avancée offre des performances exceptionnelles, permettant un gameplay en 4K à 240 FPS avec ray tracing complet sur les cartes graphiques GeForce RTX 5090.

Maintenant que les RTX 5090 et 5080 sont disponibles sur le marché, NVIDIA annonce que plus de 75 jeux vidéo et applications sont compatibles avec le DLSS 4, dont Cyberpunk 2077 qui a déjà eu droit à sa mise à jour la semaine dernière. Voici les améliorations apportées par le Multi Frame Generation dans quelques titres majeurs :

Alan Wake 2 - Le chef-d'œuvre de Remedy Entertainment, salué par la critique, est l'un des jeux les plus immersifs et visuellement impressionnants à ce jour. Aujourd’hui, les joueurs équipés de cartes GeForce RTX peuvent profiter d’Alan Wake 2, publié par Epic Games, avec des améliorations graphiques supplémentaires, un niveau de détail accru, de nouveaux modèles d’IA DLSS 4 et des performances encore plus rapides grâce à DLSS 4 avec Multi Frame Generation. Le jeu intègre également, pour la première fois, la technologie NVIDIA RTX Mega Geometry et introduit un mode Ultra.

Afin d'accompagner le lancement de ses nouvelles cartes graphiques, le constructeur publie une mise à jour de NVIDIA App, la remplaçante de GeForce Experience. Le patch permet d'activer le DLSS 4 même les titres qui n'ont pas de mises à jour, mais pas seulement, voici toutes les nouveautés :

NVIDIA DLSS 4 Overrides - Dans les jeux et applications qui n'ont pas encore été mis à jour vers DLSS 4 ou qui n'ont pas encore ajouté la prise en charge native de DLSS Multi Frame Generation, les utilisateurs d'applications NVIDIA peuvent activer les surcharges DLSS 4 pour améliorer la qualité d'image sur tous les GPU GeForce RTX, débloquer DLSS Multi Frame Generation pour les GPU GeForce RTX 50, et plus encore. Au fur et à mesure de la sortie de nouveaux jeux et mises à jour DLSS et RTX, nous suivrons la prise en charge des dérogations des applications NVIDIA dans la liste des jeux et applications RTX.

