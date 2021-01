NVIDIA : les nouveaux pilotes GameReady sont disponibles pour The Medium et les ordinateurs portables équipés de GeForce RTX Série 30

À deux jours de sa sortie, la nouvelle production de Bloober Team, The Medium, se fait désirer. Pour l’occasion, NVIDIA offre aujourd’hui un tout nouveau pilote GameReady à tous ses membres GeForce Now afin que ces derniers puissent profiter de The Medium avec du ray tracing et la technologie NVIDA DLSS.

Ce n’est pas tout, puisque le nouveau pilote GameReady sera également disponible pour tous les ordinateurs équipés des nouvelles cartes graphiques GeForce RTX Série 30. Ces derniers sont disponibles dès aujourd’hui dans le monde entier et embarquent pléthore de technologies comme le Dynamic Boost 2.0 ou le Whisper Mode 2.0. Notez toutefois que les ordinateurs équipés des GeForce RTX 3060 arriveront un peu plus tard, à savoir le 2 février.

Un mystère que seules les GeForce peuvent maintenant résoudre

Vous cherchez à jouer à The Medium avec les mêmes graphismes magnifiques en Ray Tracing que les joueurs de GeForce RTX s'offrent ? Jouez à The Medium, avec RTX et DLSS, sur GeForce NOW !

Tous les membres, y compris les joueurs ayant une adhésion gratuite, pourront jouer à The Medium en streaming le jour du lancement. Les membres fondateurs ont un accès instantané au jeu, ce qui leur permet de ne pas faire la queue pendant les heures de pointe, de prolonger la durée des sessions et de jouer avec des visuels de la plus haute qualité grâce aux technologies RTX et DLSS.

Les versions Steam et Epic Games Store sont toutes les deux diffusées en streaming avec GeForce NOW. Achetez-le une fois et diffusez-le en streaming sur presque tous les PC, Mac, Chromebook, SHIELD, Android ou iOS.

Ordinateurs portables GeForce RTX série 30

Le lancement des ordinateurs portables GeForce RTX série 30 est le plus grand lancement d'ordinateurs portables que nous ayons jamais fait, avec plus de 70 modèles provenant de tous les principaux OEM. Tous sont équipés des nouveaux GPU RTX 3080, 3070 et 3060 pour ordinateurs portables. Ces ordinateurs portables sont dotés des nouvelles technologies Max-Q de 3e génération, notamment Dynamic Boost 2.0, WhisperMode 2.0, Resiezable BAR et le DLSS. La disponibilité mondiale des ordinateurs portables GeForce RTX pour les jeux et les créateurs de contenu commence dès aujourd'hui, avec les GPU GeForce RTX 3080 et GeForce RTX 3070 pour ordinateurs portables, suivis par les ordinateurs portables équipés du GPU GeForce RTX 3060 pour ordinateurs portables le 2 février.