NVIDIA : les pilotes pour Doom Eternal sont disponibles

C'est aujourd'hui, 20 mars 2020, que sort enfin DOOM Eternal, opus qui fait suite à celui sorti en 2016 et qui se veut encore plus badass que ce dernier. Pour cela, il mise tout sur une campagne encore plus stylée, et des fonctionnalités multijoueurs encore plus poussées.

Comme toujours, NVIDIA est à la pointe et vient de mettre en ligne la version 447.74 des drivers de ses cartes graphiques GeForce GTX et RTX. Cette version n'a comme nouveauté que l'optimisation du Jeu Doom Eternal dont notre test arrive bientôt.

Les drivers sont à retrouver sur le site de NVIDIA, ou directement via l'application GeForce Experience sur PC.