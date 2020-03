DOOM Eternal : récompenses en ligne, saisons et bonus d'expérience, les derniers détails sur le multijoueur

La semaine passée, DOOM Eternal nous présentait quelques-unes des tenues alternatives du Doomguy, avec notamment une tenue de licorne réservée aux abonnés Twitch. Marty Stratton, producteur exécutif, et Hugo Martin, directeur du développement, proposent désormais un journal vidéo dans lequel ils reviennent sur ces éléments cosmétiques et différents points du mode multijoueur.

Ils expliquent ainsi qu'ils voulaient faire de DOOM Eternal une vraie expérience multijoueur, avec le Battlemode et le mode Invasion. Cela passera autant par le perfectionnement du gameplay avec des mises à jour techniques que par l'ajout régulier de contenu, notamment des objets cosmétiques, livrés avec un désormais classique principe de saisons. Elles pourront être remportées au terme de nos matchs en Battlemode, mais aussi à la fin des missions de la campagne, en ayant activé le mode Invasion ou non. L'expérience est donc partagée entre les deux modes principaux, même si vous jouez en solo, mais il faudra absolument être connecté à Internet pour progresser à ce niveau-là. Certains bonus seront exclusifs au Slayer Club, le fan club des joueurs de DOOM, accessible en reliant votre partie à votre compte Bethesda.



Il y aura trois niveaux de récompenses, présentées comme des cadeaux de Noël à déballer : la gamme Deluxe Edition, avec souvent de simples schémas de couleurs alternatifs, la Special Edition, avec des fioritures comme des flammes ou autres, et la Master Collection, pour des skins encore plus rares et travaillées. Petite originalité amusante : il est possible de choisir un ami ou un joueur rencontré lors d'un match en tant que Booster, ce qui nous offre alors un bonus d'expérience relatif à ses performances en jeu. Plus que quelques jours avant de découvrir tout cela par nous-mêmes : la date de sortie de DOOM Eternal, c'est toujours pour le 17 mars 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, et plus tard cette année sur Switch.

