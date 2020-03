DOOM Eternal : le Doomguy en mode DOOMicorne dans un trailer sur la personnalisation

Plus que quelques jours avant de découvrir DOOM Eternal sur nos consoles, et d'enfin retrouver le Doomguy pour dézinguer des démons à la chaîne. La variété d'extermination sera de mise, avec un tas d'amélioration et d'éléments de personnalisation pour adapter le gameplay à notre façon de jouer.

Le petit plus, c'est qu'il sera aussi possible de personnaliser l'apparence du héros avec un tas de coloris et formes d'armures différentes. id Software s'est lâché, en allant bien au-delà des tons sombres qui se fondent dans l'univers du jeu, car comme vous pouvez le voir avec cette courte bande-annonce. Il sera même possible d'adopter une skin de licorne blanche et rose, mais il faudra pour cela être abonné à Twitch Prime... Les heureux élus n'auront qu'à relier leur compte Twitch et Bethesda.net pour récupérer la Collection DOOMicorne entre le lancement et le 21 avril.

Collection DOOMicorne Apparence DOOMicorne pour le Slayer

Variante Poney mauve

Variante Jument nocturne

Podium Prairie magique

Pour ceux qui osent rêver ! Méga podium

Animation de posture Tagada

Animation d’introduction Bouffeur de foin

Animation de victoire À dada

Icône de joueur L’amour est plus fort que tout

Plaque nominative et titre Super Slayer étincelant

Qu'importe, vous allez pouvoir laisser libre cours à votre folie créative, même si au final, en dehors du mode multijoueur Battlemode, peu de gens, vous compris, devraient en profiter. La date de sortie de DOOM Eternal, c'est toujours pour le 20 mars sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, et d'ici quelque temps sur Switch.