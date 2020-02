DOOM Eternal : du gameplay pour découvrir les mods d'armes, les améliorations d'équipement et les Runes

IGN a eu droit à un regard particulier sur DOOM Eternal dans le cadre de son programme IGN First, nous permettant de déjà découvrir les dix premières minutes de l'aventure.

Le journaliste James Duggan a aussi rencontré le directeur de développement Hugo Martin pour qu'il lui explique le maniement et le perfectionnement des armes. En résulte une séquence de sept minutes de gameplay commenté, lors de laquelle nous est rappelé qu'il faudra penser à changer d'équipement en fonction des ennemis qui nous font face. Un bestiaire est d'ailleurs accessible depuis le menu du jeu pour étudier les forces et faiblesses des démons.

Côté personnalisation, tout se jouera au niveau des mods, des améliorations surpuissantes pour les armes à développer et à maîtriser selon nos préférences, et avec lesquels il sera possible de jongler lors des combats. Elles seront à débloquer en échange de Combat Points, tandis que de plus rares Suit Points permettront eux d'optimiser notre armure et nos bombes, entre autres. Enfin, trois Runes pourront être équipées pour s'octroyer des bonus temporaires. De quoi nous donner des idées pour notre future partie de DOOM Eternal, dont la date de sortie est fixée au 20 mars 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et plus tard sur Switch.

