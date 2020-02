DOOM Eternal : les 10 premières minutes de l'aventure partagées

Le mois prochain, le Doom Slayer va faire son grand retour dans DOOM Eternal sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, la version Switch étant attendue un peu plus tard. Nos confrères d'IGN vont mettre le jeu en avant tout au long du mois de février au sein de leur programme IGN First, et la première vidéo mise en ligne concerne le début de l'aventure.

C'est avec une cinématique prenant place dans l'espace que le jeu s'ouvrira, montrant la Lune fracassée en morceaux et la Terre partiellement transformée en un véritable Enfer. Situé en orbite de la planète se trouve le vaisseau de commandement servant de hub à notre personnage, et c'est de là que tout va débuter. Comme vous pouvez le constater, les premiers pas dans les bottes du Doom Slayer servent de tutoriel alors qu'il va massacrer Deag Nilox. Pour faire le lien avec notre session de jeu, la porte visible à 9:45 est celle qui ne voulait pas s'ouvrir et nous avait obligés à recommencer au checkpoint juste avant.

La date de sortie de DOOM Eternal sur les plateformes précédemment citées est pour rappel fixée au 20 mars 2020. Vous pouvez retrouver des visuels diffusés à l'occasion de la publication des previews de la presse en page suivante. Pour terminer, n'hésitez à consulter nos impressions sur les premières heures de jeu : PREVIEW de DOOM Eternal : et ça fait bim bam DOOM… mais en mieux !