DOOM Eternal : 45 exécutions gores en 2 minutes pour le plaisir des yeux

Depuis la naissance de la franchise, l'abattage de démon à la chaîne et dans un amas de sang est l'une des signatures de DOOM.

Ce sera encore le but principal de DOOM Eternal, le nouveau FPS à venir le mois prochain, qu'IGN a pu approcher dans le cadre de son programme IGN First. Les journalistes ont déjà saisi cette opportunité pour partager les dix premières minutes du jeu, et un aperçu de la personnalisation des armes et de l'équipement, voilà qu'ils diffusent désormais une compilation de 45 exécutions en deux minutes.

Éviscération, éborgnement, « fracassage » de crâne, découpage à la tronçonneuse : les scènes gores s'enchaînent à la vitesse de l'éclair, pour le plus grand déplaisir des démons. Nous pourrons faire de même à la sortie de DOOM Eternal en date du 20 mars 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et plus tard cette année sur Switch.

