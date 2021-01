GeForce RTX : plus de 70 PC portables équipés des cartes graphiques RTX 3060, 3070 ou 3080 arrivent, mais il faudra mettre le prix

Les GeForce RTX Série 30 sont disponibles en plusieurs déclinaisons depuis quelques mois déjà, et NVIDIA continue d'élargir la gamme avec la GeForce RTX 3060. Mais dans le même temps, il se prépare à livrer de premiers PC portables clés en main, et pas qu'un peu : plus de 70 PC portables équipés de cette nouvelle génération de cartes graphiques seront lancés à partir du 26 janvier 2021 ! Les appareils équipés de GeForce RTX 3070 et 3080 ouvriront le bal, suivi de ceux dotés de RTX 3060 à partir du 2 février.



ASUS, Lenovo, Acer, MSI, Razer, Aero, Alienware et d'autres vont aussi proposer des machines surpuissantes pensées pour les performances en jeu ou avec des logiciels, dont vous pouvez découvrir les grandes lignes ci-dessous.



L’architecture NVIDIA Ampere au service de la mobilité

Notre architecture NVIDIA Ampere aux performances record, sur laquelle repose déjà la gamme de cartes graphiques GeForce RTX pour PC de bureau, va désormais équiper une nouvelle génération de PC portables.

Nos GPU pour PC portables sont dotés de multiprocesseurs de flux NVIDIA Ampere, qui offrent un rendement FP32 deux fois plus élevé, et ils proposent une kyrielle d’optimisations cruciales incluant des performances par Watt nettement améliorées, une prise en charge de la norme PCI Express 4.0 et de nombreuses autres optimisations architecturales.

Pour donner vie au ray tracing dans des jeux comme Cyberpunk 2077 et Minecraft avec RTX ou dans des applications de rendu 3D telles que Blender, les nouveaux cœurs RT de seconde génération offrent un rendement jusqu’à 2 fois plus élevé, ce qui permet aux joueurs GeForce RTX et aux créateurs de contenu de profiter d’effets en ray tracing de la plus haute qualité.

Et pour accélérer encore davantage les performances graphiques, les cœurs Tensor de 3e génération fournissent un rendement jusqu’à 2 fois plus important par rapport aux cœurs Tensor de l’architecture Turing. Ces cœurs de traitement d’une puissance incomparable permettent de prendre en charge la technologie à succès NVIDIA DLSS, qui accélère les performances de jeu dans des titres comme Control, Cyberpunk 2077, Death Stranding et Minecraft avec RTX, tout en générant de magnifiques images qui s’avèrent le plus souvent bien plus nettes et précises qu’avec le rendu en résolution native via la technique de l’anti-aliasing temporel.

Ces cœurs Tensor ont par ailleurs permis de concevoir de nouvelles technologies novatrices telles que NVIDIA Broadcast pour les livestreams, les appels visio et le chat vocal.

Mais ce n’est pas tout : sachez également que la technologie NVIDIA Reflex rendra votre gameplay encore plus réactif dans les titres compatibles, que l’application GeForce Experience vous proposera à vous et à des millions d’autres joueurs des fonctionnalités en constante évolution, que le programme NVIDIA Studio vous assurera une accélération matérielle et des optimisations exclusives dans les applications de productivité les plus exigeantes… et bien plus encore ! Qu’il s’agisse de jouer, de travailler ou de créer, toutes ces innovations technologiques vont contribuer à améliorer, à accélérer et à optimiser votre expérience.

Technologies Max-Q de 3e génération pour une consommation réduite et des performances accrues

Il y a maintenant quatre ans, nous avons mis en œuvre Max-Q, une approche innovante permettant de concevoir les PC portables les plus fins, rapides et légers au monde.

Max-Q a constitué un changement de paradigme dans la façon dont les ordinateurs portables sont conçus et assemblés. Tous les aspects et composants du système, du CPU et du GPU à l’environnement logiciel en passant par le design du PCB et les composants thermiques et électriques, ont été optimisés pour fournir un maximum de performance et d'autonomie.

Pour les PC portables GeForce GTX série 30, nous avons développé de nouvelles technologies Max-Q de 3e génération qui tirent parti de notre expertise et de notre leadership en matière d’IA et s’appuient sur de nouvelles optimisations système afin d’améliorer de manière significative l’efficacité, les performances, l’autonomie et l’acoustique.

Dynamic Boost 2.0

En général, les ordinateurs portables de jeu gèrent la charge du GPU et du CPU de manière statique. Cependant, les jeux et les applications de création étant de plus en plus dynamiques, la puissance requise par le système peut varier d’une image à l’autre.

Nous sommes aujourd’hui heureux de vous présenter la technologie Dynamic Boost 2.0, qui met à profit la puissance de l’IA pour équilibrer automatiquement la charge du CPU, du GPU et de la mémoire graphique. Les réseaux d’IA intégrés à Dynamic Boost 2.0 gèrent la puissance requise une image après l’autre, de manière à ce que votre PC portable soit en permanence optimisé pour délivrer un maximum de performances pendant que vous jouez ou que vous créez.

Que l’application en cours d'exécution fasse indifféremment appel à votre GPU, à la mémoire graphique ou au CPU, la technologie Dynamic Boost 2.0 équilibre automatiquement la puissance requise pour vous fournir une augmentation des performances plus importante que jamais. Pour toutes les charges de travail faisant appel au GPU dans des champs d’application comme le jeu ou le rendu 3D, le système peut allouer jusqu’à 20 W de puissance additionnelle au GPU, ce qui permet d’augmenter de manière automatique et transparente la fréquence d’images tout en réduisant les délais de rendu.

Dynamic Boost 2.0 est disponible sur tous les PC portables GeForce RTX série 30 prenant en charge Max-Q. Activée d’office, cette technologie permet de maximiser les performances de chaque application et de chaque jeu.

WhisperMode 2.0

WhisperMode 2.0, qui fait ses grands débuts sur les PC portables GeForce RTX série 30, propose un nouveau niveau de contrôle acoustique pour les ordinateurs portables dédiés au gaming.

Cette technologie a été entièrement repensée afin d’optimiser la globalité du système de chaque PC portable. Choisissez le niveau sonore de votre choix, puis laissez les algorithmes d’IA intégrés à WhisperMode 2.0 gérer le CPU, le GPU, les paramètres de jeu et la vitesse de ventilation pour obtenir des performances acoustiques et graphiques optimales.