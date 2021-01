GeForce RTX 3060 : prix et caractéristiques de la carte graphique NVIDIA nouvelle génération la plus accessible

Vous reprendrez bien une petite carte graphique NVIDIA ? Après avoir cassé la baraque avec ses GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 l'année dernière, le constructeur en avait introduit une encore plus bon marché, la GeForce RTX 3060 Ti à 419 €. La gamme se complète à l'occasion du CES 2021 avec une GeForce RTX 3060 (sans le Ti) vendue à partir de 329 €.

Ce modèle veut devenir la nouvelle référence des PC accessibles, dans la lignée de l'incontournable GTX 1060 et de la RTX 2060.

Nous sommes aujourd’hui heureux de vous présenter la GeForce RTX 3060, une mise à niveau attractive qui sera disponible fin février 2021 à partir de 329 $. Cette carte graphique ultra-performante placera entre les mains de tous les joueurs la puissance phénoménale d’Ampere, notre architecture RTX de seconde génération. Grâce à elle, vous doublerez les performances de rastérisation et décuplerez les performances de ray tracing par rapport à la GeForce GTX 1060, ce qui représente un gain de performance considérable.

La GeForce RTX 3060 vous plongera au cœur de vos jeux favoris avec des effets de ray tracing époustouflants dans des titres tels que Control, Cyberpunk 2077, Fortnite, Minecraft avec RTX pour Windows 10, Watch Dogs Legion et beaucoup d’autres jeux. Bien entendu, le NVIDIA DLSS est lui aussi pris en charge, accélérant ainsi les fréquences d’images de manière considérable dans plus de 40 jeux compatibles avec RTX.

Dernière née de la famille RTX, la GeForce RTX 3060 est dotée d’un bus de 192 bits, ce qui nous a permis de l’équiper de 12 Go de mémoire GDDR6 à haute vitesse pour en faire un choix incontournable pour les gamers. Ces 12 Go de mémoire GDDR6 ultra-rapide en font également un excellent choix pour les créateurs de contenu qui travaillent avec des jeux de données volumineux, des modèles complexes et des scènes détaillées.

Basée sur l’architecture NVIDIA Ampere, qui équipe déjà le reste de la gamme de cartes graphiques GeForce RTX série 30, la nouvelle GeForce RTX 3060 offre les mêmes innovations, fonctionnalités et avantages qui contribuent à enrichir votre expérience de jeu, mais aussi à optimiser vos applications de livestream, de création de contenu et de productivité.

La technologie Resizable BAR sera prise en charge par toutes les cartes graphiques GeForce RTX série 30, à commencer par la RTX 3060. Pour peu que vous disposiez également d’une carte mère compatible, cette fonctionnalité PCI Express avancée permettra au CPU de votre système d’accéder instantanément à l’intégralité de la mémoire du GPU, améliorant ainsi les performances graphiques d’une grande variété de jeux. Cliquez ici pour en savoir plus.

Les cœurs RT de seconde génération vous offrent la configuration matérielle requise pour exécuter les jeux en ray tracing les plus récents, tout ceci avec un maximum de performances graphiques.

La technologie NVIDIA DLSS, acclamée par la critique et optimisée par l’IA, fait appel aux cœurs Tensor de troisième génération pour augmenter les fréquences d’images et améliorer les performances graphiques dans les jeux en rastérisation et en ray tracing. Vous pourrez ainsi jouer à Cyberpunk 2077, Minecraft avec RTX, Call of Duty: Black Ops Cold War et à d’autres jeux captivants avec un rendu ultra-fluide à 60 images par seconde, tout simplement en activant les paramètres de jeux optimaux intégrés à l’application GeForce Experience.

NVIDIA Reflex regroupe une suite révolutionnaire de technologies qui optimisent la latence de votre système dans les jeux compétitifs, vous aidant par conséquent à améliorer la précision de vos tirs pour faire toute la différence entre le succès et la défaite.

NVIDIA Broadcast utilise la puissance phénoménale des cœurs Tensor et de l’IA pour améliorer la qualité de vos livestreams et de vos appels visio avec une réduction du bruit à hautes performances, un système d’écrans verts virtuels et bien d’autres fonctionnalités qui transforment votre PC de jeu en véritable studio personnel.

Les créateurs du monde entier bénéficient ainsi de gains de productivité exceptionnels pour produire plus rapidement des contenus époustouflants tels que des vidéos, des photos ou des animations 3D.

Faites passer vos projets créatifs au niveau supérieur avec la GeForce RTX 3060. L’écosystème NVIDIA Studio offre aux créateurs de contenu le plus haut niveau de performance et une expérience incomparable incluant une accélération matérielle des principales applications de création du marché, une prise en charge avancée de l’IA dans la plupart des workflows et le programme de pilotes NVIDIA Studio à stabilité accrue.

Qu’il s’agisse de créer des scènes 3D complexes, d’éditer des vidéos en Ultra HD ou de diffuser des livestreams avec la meilleure qualité d’image et d’encodage, la carte graphique GeForce RTX 3060 vous garantit un niveau de performance suffisant pour donner le meilleur de vous-même en un temps record.

Les GPU GeForce RTX série 30 sont également les tout premiers à prendre en charge les dernières avancées de l’industrie comme les normes HDMI 2.1 ou DirectX 12 Ultimate, le décodage vidéo AV1 et la technologie Direct Storage.

Toutes ces technologies de pointe, sans oublier nos applications riches en fonctionnalités telles que GeForce Experience et NVIDIA Broadcast, rendent vos jeux, vos livestreams, vos appels visio et vos logiciels de productivité bien plus rapides, fluides et performants. Aucune autre plateforme n’offre une telle étendue de technologies ou d’optimisations pour le jeu, le travail et les tâches quotidiennes.