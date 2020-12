GeForce RTX 3060 Ti : NVIDIA officialise sa carte graphique nouvelle génération à prix cassé

NVIDIA a sécoué le marché des cartes graphiques il y a quelques semaines en lançant la série GeForce RTX 30. Les trois premières modèles, RTX 3070, 3080 et 3090, offrent des performances plus élevées que jamais à des prix encore plus attractifs que par le passé. Mais pour ceux qui n'auraient pas envie de mettre trop d'argent dans un GPU, le constructeur a une alternative à leur proposer.

La rumeur courait depuis bien longtemps, mais ce n'est qu'aujourd'hui que NVIDIA confirme l'arrivée imminente de la GeForce RTX 3060, un produit à seulement 419 € en Founders Edition. Dotée de l'architecture NVIDIA Ampère et de la deuxième génération de NVIDIA RTX, elle propose des fonctions de ray tracing et de DLSS exécuté par l'IA, un gameplay « époustouflant » en 1080p et 1440p, et une rapidité d'exécution supérieure aux GeForce RTX 2080 SUPER.

« Nous entrons dans une période de fêtes de fin d'année massive avec des effets de raytracing pour Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs : Legion et bien d'autres », a déclaré Matt Wuebbling, VP du marketing mondial GeForce chez NVIDIA. « Il n'y a pas de meilleur moyen pour les joueurs de profiter des derniers jeux en ray-tracing ou encore de puissance pour les workflows créatifs et de productivité qu'avec la GeForce RTX 3060 Ti et le reste de la série RTX 30 ».

Le RTX 3060 Ti prend en charge le trio d'innovations des GeForce pour les jeux, notamment l'accélération des performances et l'amélioration de la qualité d'image (IQ) avec le NVIDIA DLSS (NVIDIA Deep Learning Super Sampling), NVIDIA Reflex et NVIDIA Broadcast. Avec le ray tracing en temps réel, ils constituent la base de la plate-forme de jeu GeForce, qui apporte des performances et des fonctionnalités inégalées aux jeux et aux joueurs du monde entier.

NVIDIA DLSS : le cadeau IA que les joueurs adorent

L'IA révolutionne le jeu - de la physique dans le jeu et de la simulation d'animation au rendu en temps réel et aux fonctions de diffusion assistées par l'IA. Alimenté par des processeurs IA dédiés sur les GPU GeForce RTX appelés Tensor Cores, NVIDIA DLSS augmente le nombre d'images par seconde tout en générant des images de jeu magnifiques et nettes et donne aux joueurs la marge de performance nécessaire pour maximiser les paramètres de ray-tracing et augmenter les résolutions de sortie. Le DLSS est disponible dans plus de 25 jeux, et d'autres sont ajoutés chaque mois.

NVIDIA Reflex et Broadcast : The Ultimate Play

La technologie NVIDIA Reflex réduit la latence du système (ou input lag), ce qui rend les jeux plus réactifs et donne aux joueurs des titres multi-joueurs compétitifs un avantage supplémentaire sur leurs adversaires. NVIDIA Broadcast est une suite d'améliorations par l'IA de l'audio et de la vidéo, comprenant des arrière-plans virtuels, la capture de mouvement et la suppression avancée du bruit, que les utilisateurs peuvent appliquer aux chats, aux appels Skype et aux vidéoconférences.

Fonctionnalités avancées pour GeForce Experience

Tous les GPU NVIDIA GeForce bénéficient de GeForce Experience™, un outil utilisé par des dizaines de millions de joueurs pour optimiser les paramètres de jeu, enregistrer et uploader du gameplay, diffuser du gameplay, prendre des captures d'écran, et télécharger et installer les pilotes Game Ready. Les dernières fonctionnalités comprennent :