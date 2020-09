UNBOXING GeForce RTX 3080 : NVIDIA déballe sa carte graphique en vidéo, elle est énorme

Le 1er septembre dernier, NVIDIA dévoilait ses nouvelles cartes graphiques, les GeForce RTX 30, seconde génération utilisant la technologie RTX et première avec une architecture Ampere. La GeForce RTX 3070 sera l'entrée de gamme abordable, avec des performances assez classiques, la GeForce RTX 3090 un monstre de puissance, mais très onéreuse, alors le constructeur met donc surtout en avant la GeForce RTX 3080.

D'après le constructeur, le GPU pourra ainsi afficher 60 images par seconde en 4K grâce à ses 10 Go de GDDR6X à 19 Gb/s, et elle sera vendue à partir de 699 $. Un prix très correct vu la puissance proposée, et la GeForce RTX 3080 est aujourd'hui à l'honneur dans une nouvelle vidéo de NVIDIA, qui nous propose un petit unboxing afin de découvrir la carte sous toutes ses coutures. Oui, il faudra avoir de la place dans son boîtier pour la caser.

La GeForce RTX 3080 sera disponible à partir du 17 septembre prochain, elle a déjà été mise en avant en faisant tourner DOOM Eternal bien plus rapidement qu'une « simple » RTX 2080 Ti. Pour les plus petites bourses, la MSI RTX 2060 Ventus XS 6 Go OC est vendue 303,87 € sur Amazon.fr.