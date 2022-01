CES 2022 : NVIDIA, des GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti bientôt dans les PC portables

Lors du CES 2022, NVIDIA a présenté la RTX 3050, une petite carte graphique abordable pour les tours, mais le constructeur n'oublie pas les ordinateurs portables et annonce également que les GeForce RTX 3070 Ti et 3080 Ti équiperont prochainement les laptops gaming des joueurs.

NVIDIA annonce que pas moins de 160 ordinateurs portables équipés de ses GPU arriveront sur le marché dans les prochaines semaines, certains avec des RTX 3070 Ti et 3080 Ti donc. L'ensemble sera bien sûr basé sur l'architecture Ampère avec des RT Core de deuxième génération pour le ray tracing et des Tensor Cores de troisième génération pour le DLSS et l'IA. Des constructeurs tiers comme ASUS, MSI et Razer proposeront des PC portables de la gamme Studio avec les deux cartes graphiques évoquées plus hauts, des ordinateurs « en moyenne 7 fois plus rapides pour le rendu 3D que le dernier MacBook Pro 16 » capable de prendre en charge plus de 200 applications. Le constructeur entre dans les détails des RTX 3070 Ti et 3080 Ti et explique :

Avec le lancement du GPU GeForce RTX 3080 Ti pour ordinateur portable, NVIDIA apporte pour la première fois la catégorie phare des GPU 80 Ti aux ordinateurs portables. Doté de 16 Go de mémoire GDDR6 la plus rapide jamais livrée dans un ordinateur portable, le RTX 3080 Ti offre des performances supérieures à celles de la NVIDIA TITAN RTX de bureau. Les ordinateurs portables RTX 3080 Ti commencent à partir de 2 499 $. La nouvelle GeForce RTX 3070 Ti est jusqu'à 70 % plus rapide que les ordinateurs portables RTX 2070 SUPER et peut fournir 100 images par seconde en résolution 1440p. Les ordinateurs portables RTX 3070 Ti commencent à 1 499 $.

Ces nouveaux ordinateurs portables arriveront sur le marché à partir du 1er février 2022, ils seront disponibles chez les revendeurs habituels. Vous pouvez déjà retrouver des Razer Blade avec d'autres GPU sur le site du constructeur.