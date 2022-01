CES 2022 : NVIDIA dévoile sa nouvelle carte graphique RTX 3050 à petit prix

Le CES 2022 ouvre petit à petit ses portes, et comme de nombreuses annonces se font uniquement sur la Toile, NVIDIA ouvre le bal en dévoilant notamment une nouvelle carte graphique à un prix très abordable. Il s'agit de la GeForce RTX 3050, qui sera disponible à la fin du mois à partir de 249 $.

Bien évidemment, les partenaires habituels proposeront leurs modèles personnalisés, les prix varieront, mais le GPU promet déjà d'être abordable. NVIDIA entre dans les détails et annonce 8 Go de mémoire vidéo GDDR6 et 2 560 cœurs, la carte est avant tout pensée pour faire tourner des jeux vidéo en 1080p. Bien sûr, l'architecture Ampère est de la partie, et comme son nom l'indique, la RTX 3050 est compatible avec la technologie ray-tracing du constructeur.

La RTX 3050 sera disponible à partir du 27 janvier 2022, à partir de 249 $ donc, les différents constructeurs présenteront leurs modèles et détailleront les spécificités et prix d'ici là. Vous pouvez également retrouver des PC gaming équipés de RTX sur Amazon.