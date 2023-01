CES 2023 : plus de 170 PC portables avec des NVIDIA GeForce RTX 40 annoncés

NVIDIA est présent en force au CES 2023. Le salon dédié aux nouvelles technologies n'ouvrira ses portes que demain, mais le constructeur enchaîne les annonces, avec une RTX 4070 Ti, la nouvelle offre GeForce NOW Ultimate ou encore la mise en avant du DLSS 3 au travers de nombreuses vidéos de gameplay.

Mais NVIDIA n'oublie évidemment pas les ordinateurs portables, et en 2023, ces PC pour joueurs nomades seront notamment équipés des nouvelles GeForce RTX 40, avec une architecture Ada Lovelace pour de meilleures performances et une efficacité énergétique accrue. Le constructeur annonce que plus de 170 ordinateurs portables venant des principaux fabricants partenaires arriveront sur le marché prochainement, et il rajoute :

Les nouveaux ordinateurs portables GeForce RTX 40 sont jusqu'à 3 fois plus économes en énergie que la génération précédente et apportent pour la première fois aux ordinateurs portables l'architecture Ada, le NVIDIA DLSS 3 et les technologies Max-Q de cinquième génération. Pour les joueurs, les portables de la série RTX 40 offrent des performances jusqu'à 4 fois supérieures dans des jeux AAA comme Cyberpunk 2077, et pour les créateurs, ils offrent une accélération fulgurante pour les applications exclusives de NVIDIA Studio comme Omniverse et les meilleures applications créatives comme Blender.

La nouvelle gamme de GPU pour ordinateurs portables comprend les GeForce RTX 4080, 4070, 4060 et 4050, et pour la première fois sur ordinateurs portables, un GPU RTX 4090 est également disponible.

L'architecture Ada a permis de créer une nouvelle classe d'ordinateurs portables pour les passionnés, les plus rapides du monde. Les ordinateurs portables phares de la série RTX 40 propulsés par les GPU GeForce RTX 4080 et 4090 commencent à partir de 1 999 $ ( 2599 €) et seront disponibles à partir du 8 février.

Les nouveaux portables RTX 4070, 4060 et 4050 sont plus rapides que le modèle phare de la génération précédente, avec seulement un tiers de la puissance du GPU. Les ordinateurs portables RTX 4050/60/70 sont proposés à partir de 999 $ (1199 €) et seront disponibles à partir du 22 février.