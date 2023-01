CES 2023 : Acer dévoile de nouveaux PC et écrans Predator

Comme la plupart des constructeurs, Acer est cette semaine à Las Vegas pour le CES 2023. Le fabricant taïwanais a ainsi dévoilé de nouveaux produits, notamment du matériel pour gamers avec deux ordinateurs portables Predator Helios de 16 et 18 pouces et deux écrans de la même gamme.

Sans plus attendre, voici les nouveautés d'Acer dans la famille Predator :

Ordinateurs portables Predator Helios 16, Predator Helios 18 :

Les nouveaux Predator Helios 16 (PH16-71) et Predator Helios 18 (PH18-71) intègrent les technologies dernier cri dans la gamme d'ordinateurs portables gaming la plus puissante au sein d'Acer. Dotés d’un nouveau design et de système de refroidissement élaborés, ils proposent différentes références équipées de processeurs Intel Core i9 ou i7 HX de 13e génération, associés à un GPU pour portable NVIDIA GeForce RTX 4080 (MGP jusqu'à 165W) et une variété de fonctionnalités gaming incontournables.

Les nouveaux processeurs Intel Core de 13e génération ne se distinguent pas uniquement par leurs performances supérieures en laboratoire, ils permettent également d'être plus productif. Son processeur plus puissant et sa conception hybride garantissent un traitement multitâche ultra-efficace et une expérience immersive dans les jeux. Les nouveaux GPU NVIDIA GeForce RTX 40 s'appuient sur l'architecture NVIDIA Ada Lovelace, qui permet de faire un bond en avant en termes de performances et de graphisme grâce à l’IA. Les utilisateurs peuvent découvrir des mondes virtuels plus réalistes et bénéficier de performances accrues grâce au ray-tracing, d'images de haute qualité grâce à DLSS 3 et de la latence optimisée du système Reflex pour prendre l'avantage sur son adversaire. Ces ordinateurs portables intègrent jusqu'à 32 Go de RAM DDR5-4800 MHz et jusqu'à 2 To de SSD PCIe Gen4 NVMe en RAID 0, parfait pour jouer aux jeux AAA les plus exigeants.

Le Predator Helios 16 comprend une dalle d’écran WQXGA (2560×1600) de 16 pouces (16:10) à 165 Hz ou 240 Hz ou Mini LED à 250 Hz, alimenté par la technologie AUO AmLED avec une luminosité maximale de plus de 1000 nits et un taux de contraste élevé de 1 000 000:1 et une couverture à 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 pour des images encore plus riches et plus vives. L’incroyable écran du Predator Helios 18 est au format de 18 pouces (16:10) avec les configurations possibles suivantes : WUXGA (1920x1200) à 165 Hz, WQXGA (2560×1600) à 165 Hz ou 240 Hz, ou l'écran Mini LED ultra-rapide 250 Hz d'AUO qui présente un taux de contraste ambiant trois fois supérieur à celui des écrans conventionnels et avec 1 000 zones de gradation locales pour une liberté d'utilisation totale, même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Grâce aux résolutions plus élevées et aux taux de rafraîchissement élevés, les images sont plus fluides évitant le ghosting ou le tearing. L'écran au format 18 pouces offre une expérience encore plus immersive et une nouvelle dimension au gaming en mobilité. Idéal pour un affichage multi-écrans, il porte l’action à un niveau supérieur avec un rendu clair et détaillé.

Les nouveaux ordinateurs portables Predator sont dotés du système de refroidissement Aero Blade 3D de 5e génération comprenant deux ventilateurs en métal et des caloducs vectoriels rectangulaires pour une dissipation optimisée de la chaleur. De plus, les effets refroidissants de la graisse thermique en métal liquide offrent des performances supérieures au système de refroidissement.

La gamme de produits Helios arbore un nouveau design avec un châssis noir mat à la ligne épurée, des contours ciselés et des bords plus fins. L'arrière de l'ordinateur portable comprend plusieurs ports et une source lumineuse RGB personnalisable.

Le clavier rétroéclairé par mini-LED RGB est caractérisé par une course de touches de 1,8 mm et un retournement des touches Nanti-ghosting. De plus, il met en valeur l'homogénéité des couleurs (avec moins de halo) et les effets d'éclairage dynamique, tout en consommant moins d'énergie et en évacuant efficacement la chaleur, grâce à un module de rétroéclairage spécialement conçu à cet effet. La nouvelle touche «Mode» dédiée permet de changer de mode instantanément afin d’améliorer les performances de jeu, tandis que la touche Predator Sense donne un accès direct à l'application du même nom. Celle-ci permet aux utilisateurs d’activer l'éclairage Predator Pulsar et de personnaliser davantage le rétroéclairage RGB de chaque touche de leur clavier. De plus, elle a reçu la mise à jour 4.0 qui permet de contrôler plus efficacement les paramètres et la gestion du système, et la nouvelle fonction «ScenarioManager» offre la possibilité de créer des profils personnalisés pour différentes configurations de jeu.

Pour une connexion parfaitement stable, les ordinateurs portables Predator sont dotés du contrôleur Ethernet Intel Killer E2600, avec la bande de fréquence Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 assurant ainsi un gameplay rapide et fluide. Les PC portables gaming proposent une variété de ports : USB 3.2 Gen2, un HDMI 2.1, deux USB Type-C Thunderbolt 4 qui prennent en charge l'alimentation électrique, et un lecteur de carte Micro SD.

Le Predator Helios 16 et le Predator Helios 18 sont également livrés avec un mois gratuit aux Xbox Game Pass ou PC Game Pass afin d'accéder à des centaines de jeux populaires sur PC.

Ecrans gaming Predator X45 et X27U :

Les nouveaux moniteurs gaming Predator, le X45 et le X27U, sont dotés d'une dalle d’écran OLED et disposent de performances fluides qui séduiront les joueurs, même les plus exigeants.

Le Predator X45 au format 45 pouces UWQHD (3440x1440) est un écran incurvé large 800R avec un bord fin favorisant le champ de vision et l'immersion dans le jeu. Il supporte 98,5 % de la gamme de couleurs DCI-P3 pour des images encore plus réalistes. Doté du port DisplayPort 1.4 et de deux ports HDMI 2.0, il est compatible avec les PC et les consoles, et est également certifié TÜV Rheinland EyeSafe. La dalle OLED du Predator X45 avec HDR10 et une luminosité maximale de 1000 nits offre un excellent contraste pour des images plus détaillées, tandis que son classement UGR < 22 permet de jouer sans reflet même dans des conditions à forte luminosité. Un pied en métal, réglable, élégant et robuste, assure la stabilité de ce grand écran tout au long de la partie.

Le Predator X27U est un écran plat de 27 pouces comprenant une dalle WQHD (2560x1440) avec une couverture DCI-P3 de 98,5 %. Ce qui en fait la solution idéale pour les joueurs professionnels recherchant un écran fiable et puissant pour une utilisation quotidienne. Cet écran est certifié TÜV Rheinland EyeSafe et offre une luminosité maximale de 1 000 nits avec HDR10 pour offrir des images claires et détaillées.

Les Predator X45 et Predator X27U offrent des taux de rafraîchissement très rapides de 240 Hz et un temps de réponse de 0,01 ms. Associés à la technologie AMD FreeSync Premium, ces écrans garantissent un gameplay incroyablement fluide. Ils disposent également d'un commutateur KVM qui permet de passer sans effort d'un ordinateur de bureau à un ordinateur portable sans avoir à changer le clavier et la souris. Un hub USB avec USB Type-C permet d'accueillir facilement gadgets et autres périphériques.

Prix et disponibilité :

Le PC Predator Helios 16 (PH16-71) sera disponible en région EMEA au mois de février, à partir de 2 399,00 €, prix conseillé TTC.

Le PC Predator Helios 18 (PH18-71) sera disponible en région EMEA au mois de mars, à partir de 2 499,00 €, prix conseillé TTC.

L’écran Predator X45 sera disponible en région EMEA au deuxième trimestre, à 1 799,00 €, prix conseillé TTC.

L’écran Predator X27U sera disponible en région EMEA au deuxième trimestre à 1 099,00 €, prix conseillé TTC.