CES 2023 : ASUS ROG dévoile ses nouveautés, avec des PC gaming et des écrans

Republic of Gamers, ou ROG pour les intimes, est pour rappel la branche gaming d'ASUS, et le constructeur taïwanais n'allait évidemment pas manquer le CES 2023 en ce tout début d'année. ASUS ROG dévoile ainsi ses nouveaux produits qui sortiront dans les prochains mois, avec surtout des ordinateurs pour gamers et des écrans.

Sans plus attendre, voici ce qu'a annoncé ASUS ROG au CES 2023 :

De tout nouveaux processeurs et cartes graphiques pour une puissance maximale :

Pour 2023, ROG a inclus les dernières générations de matériel de ses partenaires sur tous ses modèles. Les tout nouveaux processeurs Intel de 13e génération présentent un savant mélange de cœurs performants et efficaces, les nouveaux processeurs AMD Ryzen Zen 4 augmentent le nombre de cœurs pour atteindre de nouveaux sommets, tandis que les GPU GeForce RTX 40 Series pour ordinateurs portables de NVIDIA offrent d'incroyables performances de rastérisation et une gamme de fonctions supplémentaires comme l'encodage DLSS 3 et AV1. Associant les meilleurs écrans et une incroyable solution de refroidissement, ROG continue de repousser toujours plus loin les limites de la performance des ordinateurs portables gaming.

Les écrans Nebula améliorés et le refroidissement intelligent équipent chaque série :

ROG sait que les graphismes de haut niveau ne sont rien sans de beaux écrans. Plutôt que de forcer les joueurs à se perdre dans les spécifications techniques, ROG a créé le label Nebula en 2022, qui désigne les dalles répondant à un critère strict de mouvement rapide, de rétroéclairage lumineux et de couleurs vives. Cette année, ROG propose des écrans Nebula sur davantage de modèles au sein de ses gammes et dans plus de formats. D'un ordinateur portable compact de 13 pouces à un écran incroyablement immersif de 18 pouces, les joueurs ne trouveront pas d'écrans Nebula ailleurs.

En outre, ROG a perfectionné sa technologie Intelligent Cooling, une solution complète qui équilibre soigneusement les performances de refroidissement et l'acoustique. Le refroidissement efficace est l'un des piliers des ordinateurs portables pour gamers. En effet, si le matériel est très puissant et que la capacité de refroidissement est insuffisante, les composants ne seront pas aussi performants ou aussi durables qu'ils le devraient. ROG a apporté deux innovations clés à un plus grand nombre d'ordinateurs portables en 2023 : un dissipateur thermique plus grand et de pleine largeur ainsi que la technologie Tri-Fan, tous deux introduits l'année dernière sur le ROG Flow X16.

Le design amélioré du dissipateur thermique s'étend désormais sur toute la partie arrière du châssis pour certains appareils, ce qui augmente considérablement la surface de refroidissement par rapport aux modèles traditionnels qui ne comportent que des ailettes de taille réduite près des grilles d’aération. Ce dissipateur a été ajouté au ROG Zephyrus M16 2023, tandis que les modèles ROG Strix 16 et 18 pouces disposent d'une variante extra-épaisse de ce design, ce qui confère à ces mastodontes du gaming encore plus d'espace pour repousser les limites de leur matériel. Comme son nom l'indique, la technologie Tri-Fan ajoute un troisième ventilateur au design thermique, fournissant un flux d'air indispensable aux composants internes et aidant le GPU à évacuer plus efficacement la chaleur résiduelle. Associé aux nouveaux dissipateurs thermiques de grande largeur, ce troisième ventilateur permet de pousser les performances des ultraportables et des machines de jeu axées sur l'e-sport vers de nouveaux sommets, sans pour autant sacrifier l'acoustique.

ROG Strix continue d'affirmer son leadership en matière de gaming :

La gamme Strix SCAR incarne depuis longtemps le fleuron de ROG en matière de performances, et la version 2023 ne déroge pas à la règle. Les ROG Strix SCAR 16 et ROG Strix SCAR 18 ont été renommés, grâce à une refonte du châssis qui permet d'accueillir les grands écrans de 16 et 18 pouces au format 16:10. Ces écrans de 16 et 18 pouces permettent aux joueurs de voir l'ennemi plus clairement que jamais, tandis que le modèle de 16 pouces peut même être équipé du nouvel écran HDR QHD, 240 Hz Nebula de ROG intégrant la technologie Mini LED. ROG a également amélioré les performances de refroidissement de ce nouveau châssis, ce qui permet au processeur et au GPU de bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre pour obtenir des fréquences d'images maximales. Désormais équipés d'un dissipateur thermique extra épais et de la technologie Tri-Fan, les nouveaux Strix SCAR 16 et 18 permettent une évacuation beaucoup plus efficace de la chaleur résiduelle. Grâce au métal liquide Conductonaut Extreme de Thermal Grizzly, maintenant appliqué au CPU et au GPU, ROG a poussé les performances des Strix SCAR 16 et 18 encore plus loin pour le matériel haut de gamme qu'ils contiennent. Les ROG Strix SCAR 16 et 18 sont équipés du processeur haut de gamme Intel Core i9 13980HX de 13e génération, comportant 8 cœurs de performance et 16 cœurs efficaces pour des prouesses de jeu sans précédent. La machine peut être complétée par un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 pour ordinateur portable de 175 W, dont la marge thermique permet au silicium de fonctionner plus longtemps que jamais.

Les améliorations de 2023 ne se limitent pas à la famille SCAR. Les nouveaux ROG Strix G16 et Strix G18 sont équipés du même processeur Intel Core i9 13980HX de 13e génération, et peuvent être configurés avec un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4090 pour d'excellentes performances dans l’e-sport.

Comptant jusqu'à 16 cœurs hautes performances, le processeur Ryzen Zen 4 d'AMD est une bête absolue pour les jeux comme pour la création de contenu, si bien que les ROG Strix G17 et ROG Strix SCAR 17 ont tous deux été actualisés à l'aide de ce processeur colossal. Associée au dernier GPU GeForce RTX 4090 pour ordinateur portable de NVIDIA dans les modèles haut de gamme, la série Strix 2023 est prête à faire trembler la concurrence.

ROG Zephyrus allie puissance et portabilité :

La gamme ROG Zephyrus est synonyme de performances exceptionnelles dans des formats fins et légers qui peuvent être transportés partout. Cette année, la série entière a été élevée à de nouveaux sommets, à commencer par le ROG Zephyrus M16.

Conçu pour les joueurs et les créateurs, le ROG Zephyrus M16 ultra-élégant a été repensé de fond en comble, conservant un design fin et léger, mais bénéficiant d'un système de refroidissement amélioré grâce à la technologie Tri-Fan et au dissipateur thermique de pleine largeur. Cela permet au ROG Zephyrus M16 2023 de fonctionner avec 25 watts de plus que le modèle de l'année dernière : il fournit encore plus de puissance au CPU Intel Core i9 13900H et au GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 pour ordinateur portable et présente un switch MUX ainsi que NVIDIA Advanced Optimus. Le ROG Zephyrus M16 de 2023 est également le premier appareil 16 pouces équipé du réseau d'éclairage LED AniMe Matrix emblématique de ROG, permettant aux joueurs de faire preuve de créativité et de style où qu'ils soient.

Toutes ces images supplémentaires seront plus belles que jamais, puisque l'écran du ROG Zephyrus M16 a également été mis à niveau vers un écran Nebula HDR QHD de 16 pouces avec technologie Mini-LED. Les 1 024 zones de rétroéclairage, soit le double de la dalle de l'année dernière, offrent des noirs d'une profondeur stupéfiante et une luminosité maximale de 1 100 nits pour une image HDR qui saute aux yeux, avec un contraste et des détails jamais vus auparavant sur un ordinateur portable gaming. Grâce à un taux de rafraîchissement de 240 Hz et à une couverture DCI-P3 de 100 %, les joueurs peuvent être sûrs que tous leurs contenus apparaîtront sous leur meilleur jour.

Les autres membres de la famille ROG Zephyrus ont également reçu des mises à niveau pour 2023. Le tout nouveau ROG Zephyrus G16 rejoint la gamme et dispose d'un CPU Intel Core i9 13900H et d'un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4070 avec un MUX switch et NVIDIA Advanced Optimus. Le ROG Zephyrus G16 est également équipé de son propre écran Nebula, une dalle de 16 pouces, QHD, 240 Hz, aux couleurs et à la clarté éblouissantes.

Le ROG Zephyrus G14 dispose également de nouveaux composants internes, notamment un CPU AMD Ryzen Zen 4 et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 pour ordinateur portable avec un MUX switch et NVIDIA Advanced Optimus. Encore plus impressionnant, il présente fièrement le premier écran Nebula HDR de 14 pouces de ROG, muni de 504 zones de rétroéclairage, d'une luminosité maximale de 600 nits et d'une couverture à 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 pour un contenu vif et immersif. Si le HDR n'est pas une priorité, les joueurs peuvent opter pour des modèles dotés de l'emblématique écran AniMe Matrix pour rendre leur ordinateur portable vraiment unique en son genre.

Enfin, le légendaire ROG Zephyrus Duo 16 continue de se tenir au sommet de la gamme. Doté d'une configuration à double écran comprenant un écran Mini LED de 16 pouces et un écran tactile 4K qui glisse pour le rejoindre automatiquement à l'ouverture de l'ordinateur portable, le ROG Zephyrus Duo 16 est une machine de rêve pour les joueurs et les créateurs de contenu en déplacement. Cette année, il a été enrichi d'encore plus de puissance, présentant un processeur AMD Ryzen Zen 4 à 16 cœurs et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 pour ordinateur portable avec un MUX switch. Quel que soit le nombre de tâches que les joueurs doivent accomplir en même temps, le ROG Zephyrus Duo 16 dispose de tous les outils nécessaires pour maximiser les FPS et la productivité.

Surfez sur la vague avec ROG Flow :

Le ROG Flow X13 2023 est désormais équipé d'un processeur AMD Ryzen Zen 4 et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 pour ordinateur portable, ce qui représente une amélioration considérable par rapport à son prédécesseur. Un MUX switch dédié et le système NVIDIA Advanced Optimus permettent à la machine d'acheminer intelligemment le signal d'affichage pour obtenir les meilleures performances en jeu et la meilleure autonomie pour tout le reste. Le métal liquide appliqué sur le processeur abaisse les températures jusqu'à 13°C par rapport à la pâte thermique traditionnelle, ce qui donne aux utilisateurs une plus grande marge de manœuvre pour les jeux et la création de contenu. Le ROG Flow X13 est équipé d'un maximum de 32 Go de RAM LPDDR5 ultra-rapide qui, en plus d'offrir un débit de données 50 % plus rapide que le modèle de l'année dernière, consomme 18 % moins d'énergie que la LPDDR4, ce qui lui permet de tenir toute la journée.

Le châssis du ROG Flow X13 2023 a également fait l'objet d'une refonte complète, réduisant son encombrement de 10 mm tout en conservant la disposition du clavier de 15 pouces et en augmentant la capacité de la batterie de 62 à 75 Wh. La charnière a été repensée et permet désormais un meilleur accès à l'air frais, en plus de l'ajout d'une texture unique au capot en aluminium inspirée des ondes gravitationnelles qui ajoute de l'adhérence pour faciliter le transport. La caméra IR FHD avec prise en charge de Windows Hello et le pavé tactile plus grand permettent de déverrouiller et de naviguer dans la machine sans effort. Associés au nouvel écran tactile QHD, 165 Hz Nebula Display, sur une charnière à 360°, cet incroyable appareil convertible est prêt à affronter le jeu partout et à tout moment.

Le ROG Flow Z13 est tout aussi impressionnant. Cette année, le GPU a été mis à niveau avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 pour ordinateur portable, dont le TGP peut atteindre 65 W, soit une augmentation de 62 % par rapport à la génération précédente. Il dispose également d'un switch MUX dédié et de NVIDIA Advanced Optimus. Le métal liquide et la technologie de la chambre à vapeur rendent cela possible, tandis que l'incroyable écran Nebula de 13 pouces QHD à taux de rafraîchissement de 165 Hz fera briller les contenus préférés des joueurs.

Enfin, le ROG Flow X16 a bénéficié de nouveaux éléments internes, notamment un nouveau processeur Intel Core i9 13900H et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 pour ordinateur portable avec un switch MUX et NVIDIA Advanced Optimus. Son écran tactile Nebula HDR Mini LED a été amélioré, avec 1100 nits de luminosité maximale et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, offrant les meilleures expériences HDR possibles sur un ultraportable.

Toutes les machines Flow 2023 sont également dotées du Corning Gorilla Glass DXC, un revêtement spécial qui augmente la dureté de 40 % tout en réduisant considérablement les reflets de surface, ce qui rend la famille Flow plus facile que jamais à utiliser en extérieur et dans des environnements plus lumineux, tout en conservant la meilleure résistance aux rayures. Naturellement, la famille Flow 2023 est accompagnée d'un tout nouveau ROG XG Mobile, doté cette fois de l'incroyable puissance du GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 pour ordinateur portable avec un TGP maximum de 175 W. Contrairement aux autres solutions graphiques externes, qui sont volumineuses et encombrantes, le ROG XG Mobile compact offre quantité de ports supplémentaires ainsi qu'une augmentation significative de la puissance graphique, tout en étant facilement transportable pour les voyages et capable de se connecter rapidement et de transformer une machine Flow en un ordinateur de bureau n'importe où.

Disponibilité et prix :