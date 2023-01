CES 2023 : ASUS ROG dévoile un boîtier futuriste, une chaise ergonomique, une manette sans fil, un routeur WiFi 7 et une tour gaming

ASUS continue de dévoiler de nouveaux produits à l'occasion du CES 2023 qui se tient actuellement à Las Vegas. Le constructeur a déjà présenté ses ordinateurs ROG Zephyrus, Strix et Flow, son clavier ROG Azoth ainsi que la souris ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, mais il n'avait pas encore tout montré.

ASUS et sa branche Republic of Gamers présentent désormais le boîtier Hyperion GR701, le routeur Rapture GT-BE98, la manette Raikiri Pro, la chaise gaming Destrier Ergo et le PC tour G22CH, voici tous les détails :

ROG Hyperion GR701 - La nouvelle référence en matière de flux d’air :

Le monde du montage de PC a changé. Qu'il s'agisse de cartes graphiques de nouvelle génération comme la NVIDIA GeForce RTX 4090 ou de taux de transfert de données et de charge USB plus rapides que jamais, un boîtier PC doit prendre en charge les dernières et meilleures technologies disponibles sur le marché. ASUS a conçu le ROG Hyperion pour en faire un châssis durable et élégant, prêt pour l'avenir des plates-formes de jeu DIY - avec un design axé sur la circulation de l'air qui permet aux composants de fonctionner au maximum de leurs performances.

Un espace vaste et adaptable : le ROG Hyperion a été pensé pour le futur. Il prend en charge des cartes mères au format E-ATX, dispose de deux ports USB 3.2 Gen 2x2 Type-C en façade et de nombreux emplacements d'extension pour les mises à niveau futures. Le Hyperion est suffisamment spacieux pour accueillir même les plus grandes cartes graphiques comme la ROG Strix GeForce RTX 4090. Que ce soit pour un montage vertical ou horizontal, le support de carte graphique intégré en aluminium empêchera la carte de s'affaisser, quelle que soit sa taille, tout en facilitant la gestion des câbles. De plus, ASUS a prévu 34 mm d'espace derrière la carte mère pour ranger tout le câblage. Un contrôleur ARGB intégré offre un endroit où brancher tous les dispositifs Aura Sync, et supporte jusqu'à huit dispositifs ARGB et six ventilateurs PWM.

Conçu pour les bricoleurs : l'Hyperion est un châssis complet avec beaucoup d'espace pour travailler - sans être colossal. Ce sont les petites options d’ergonomie qui amènent vraiment l'Hyperion au niveau supérieur. Par exemple, le ROG Hyperion offre un petit tiroir encastré dans le fond du boîtier pour ranger les vis, accessoires et même un petit tournevis pour garder l’ensemble des pièces du boîtier en sécurité. Enfin, il y a une ouverture dans le châssis pour afficher l’écran OLED d’une alimentation ROG Thor.

ROG Rapture GT-BE98 : Le premier routeur gaming Wi-Fi 7 quadri-bande au monde :

Le ROG Rapture GT-BE98 est le premier routeur gaming Wi-Fi 7 quadri-bande au monde Exploitant tout le potentiel du Wi-Fi 7 avec la prise en charge des canaux de 320 MHz dans la bande 6 GHz, il offre des vitesses jusqu'à 160 % plus rapides que la génération précédente. En outre, grâce à la modulation QAM 4K, qui permet de concentrer davantage de données lors des transmissions, les débits de données maximaux sont jusqu'à 20 % plus élevés, ce qui permet d'atteindre la vitesse de transfert incroyable de 25 000 Mb/s. De plus il propose deux autres fonctions révolutionnaires : l'opération Multi-Link et la perforation Multi-RU, qui permettent au GT-BE98 de fournir des connexions sans fil plus efficaces et plus fiables.

Le fonctionnement Multi-Link permet de transmettre simultanément sur différentes bandes et canaux afin d'augmenter le débit du dispositif, réduire la latence et améliorer la fiabilité. La perforation multi-RU segmente un large canal de bande passante en unités plus petites, ce qui permet à la perforation d'éliminer les interférences et augmenter l’efficacité de la connexion.

Les joueurs peuvent profiter de vitesses de transfert de données jusqu'à 10 fois plus rapides pour les tâches exigeantes en bande passante via un port WAN/LAN 10 Gb/s et deux ports LAN 10 Gb/s. En outre, pour les joueurs qui vivent dans de grandes maisons, la fonction exclusive ASUS RangeBoost Plus améliore la portée du signal et la couverture globale. Enfin, l'accélération des jeux à triple niveau, une exclusivité ROG, offre une expérience gaming fantastique.

Manette PC ROG Raikiri Pro : Personnalisation illimitée :

Toute première manette PC tri-mode certifiée Xbox, la ROG Raikiri Pro offre aux joueurs la possibilité de se connecter via Bluetooth, RF 2,4 GHz ou USB filaire, ce qui la rend parfaite pour les jeux sur PC, ordinateurs portables et consoles Xbox nouvelle génération. La ROG Raikiri Pro met toutes les commandes et options de personnalisation dont les joueurs ont besoin directement entre leurs mains. Les joueurs peuvent personnaliser leur Raikiri Pro avec des images, du texte ou des animations sur l’écran OLED intégré. Ils peuvent aussi l'utiliser pour afficher l'état de charge, la désactivation du microphone et les indicateurs de profil. Deux boutons situés sur le dessus de la Raikiri Pro permettent aux utilisateurs de passer d'un profil à l'autre en milieu de partie. De plus, quatre boutons arrière gauche et droit peuvent être programmés pour des commandes en jeu, telles que des raccourcis ou pour ajuster la sensibilité du joystick. Les gamers peuvent même régler les vibrations, les zones mortes et d'autres paramètres via l'application Armoury Crate sur Windows. De plus, des verrous de gâchette physiques permettent aux joueurs d’ajuster la distance d’activation maximale des gâchettes gauche et droite. Enfin, la manette intègre un DAC ESS pour un son immersif, ainsi qu’une prise casque de 3,5 mm et un bouton mute.

Chaise gaming ROG Destrier Ergo : Ergonomique et conçue pour tous les scénarios :

La chaise gaming ROG Destrier Ergo est un tout nouvel écrin enveloppant qui reprend l'esthétique futuriste d'un cyborg, et permet des niveaux de réglage exceptionnels pour assurer un confort maximal pendant les sessions de gaming. Fabriquée à partir d'un cadre en aluminium rigide, d'une maille respirante et d'une mousse PU confortable, elle offre un soutien et un confort exceptionnels. Elle propose un soutien de la tête et un des lombaires, ainsi que de luxueux accoudoirs en PU dotés d'un mode d'élévation spécial pour les jeux sur mobile. On trouve même un panneau acoustique détachable qui protège les joueurs des distractions pour une immersion totale.

ROG G22CH : Une puissance de feu sans compromis dans un châssis compact :

Le ROG Strix G22CH propose un design compact de seulement 10 litres qui permet une incroyable compatibilité des composants sans pour autant augmenter son encombrement. Cette structure optimisée pour le flux d'air peut prendre en charge un système de refroidissement à air ou liquide, les deux options s'intégrant facilement dans son châssis compact. Les utilisateurs peuvent jouer et streamer en même temps en toute confiance, grâce à la puissance incroyable du processeur Intel Core i9 de 13e génération et du dernier GPU NVIDIA GeForce RTX. Grâce à une conception intuitive sans outil, la maintenance et la mise à niveau de tous les principaux composants du PC sont un jeu d'enfant, malgré sa taille réduite. Le support logiciel robuste comprend : la synchronisation RGB Aura Sync, l’annulation de bruit ambiant pour microphone Two-Way AI Noise Cancelation et un son immersif Dolby Atmos.