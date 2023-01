CES 2023 : ASUS présente la souris ROG Harpe Ace Aim Lab Edition et le tapis Hone

ASUS continue de dévoiler de nouveaux produits au CES 2023 de Las Vegas, et après ses ordinateurs ROG Zephyrus, Strix et Flow et son clavier ROG Azoth doté d'un petit écran OLED, le constructeur taïwanais présente une nouvelle souris pour gamers accompagnée de son tapis :

La souris ROG Harpe Ace Aim Lab Edition et le tapis Hone Ace Aim Lab Edition sont donc une collaboration entre ASUS ROG et Aim Lab, et sont pensés pour les joueurs de FPS exigeants. La souris dispose ainsi d'un optimisateur de paramètres pour analyser les performances du joueur et proposer des paramètres personnalisés. La Harpe Ace ne pèse que 54 g et embarque un capteur optique ROG AimPoint grimpant jusqu'à 36 000 DPI, avec une déviation inférieure à 1 cpi, tandis que la technologie sans fil ROG SpeedNova assure une faible latence en mode RF 2,4 GHz. Du côté du tapis Hone Ace, il arbore des repères de mesure qui, combinés au programme Aim Lab x ROG 360 Task, aident les joueurs à s'entraîner à la visée. La surface est en tissu hybride (un nano-revêtement hydrofuge, oléofuge et anti-poussière), sans oublier la présence d'une base en caoutchouc pour assurer une bonne stabilité. ASUS détaille :

Souris gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition : La souris ROG Harpe Ace Aim Lab Edition propose une ergonomie ambidextre qui a été testée par les professionnels de l'e-sport chez Aim Lab. La compréhension des besoins des joueurs e-sport a conduit les concepteurs et les ingénieurs à créer 15 versions différentes de la ROG Harpe Ace, jusqu'à ce que l'équilibre parfait entre forme et répartition du poids soit atteint. La silhouette qui en résulte est idéale pour les joueurs de FPS qui passent de longues heures à jouer avec des poignets tendus. Elle aide les joueurs à exercer un meilleur contrôle tout en offrant un soutien sans faille au niveau de la paume. Les paramètres de la souris peuvent avoir un impact significatif sur les performances, et malheureusement de nombreux joueurs ont du mal à trouver ce qui fonctionne le mieux pour eux. L'Optimiseur de paramètres Aim Lab guide les joueurs à travers une série de tâches sur le logiciel Aim Lab, puis analyse les performances, les caractéristiques et les points forts du joueur pour suggérer les meilleurs paramètres de souris adaptés spécifiquement à ce joueur. Ces paramètres fonctionnent exclusivement sur la souris de jeu ROG Harpe Ace Aim Lab Edition. La fonction garantit également les réglages idéaux pour le DPI de la souris, le réglage de l'angle et la distance de décollage. Le ROG Harpe Ace ne pèse que 54 grammes, ce qui en fait l'une des souris gaming e-sport sans fil les plus légères du marché. Sa coque extérieure est fabriquée dans un matériau en nylon biologique incroyablement léger et respectueux de l'environnement, et son circuit imprimé interne a été simplifié. Le capteur optique intégré ROG AimPoint suit les mouvements à des niveaux de sensibilité allant de 100 à 36 000 dpi, tout en proposant une déviation de < 1 % cpi, bien inférieure à la déviation moyenne de 3 % cpi du secteur. Le capteur enregistre les mouvements à des vitesses allant jusqu'à 650 pouces par seconde (ips) avec une accélération de 50 g, ce qui permet aux joueurs de suivre et de frapper avec une précision absolue. En outre, la technologie sans fil ROG SpeedNova offre des performances à très faible latence et des transferts de données fiables, même dans des environnements encombrés par des interférences de signaux d’appareils environnants. La technologie ROG SpeedNova garantit que le taux d'interrogation reste à un niveau de performance optimal en éliminant les brouillages par un balayage des fréquences disponibles. Cette technologie offre également une efficacité énergétique jusqu'à 50 % supérieure à celle des souris sans fil utilisant la même batterie. Le ROG Harpe Ace offre ainsi jusqu'à 90 heures de jeu en sans-fil 2,4 GHz. La souris Harpe Ace est équipée du câble ROG Paracord, à la fois flexible et léger, et de patins 100 % PTFE à bords arrondis pour minimiser les accrocs, faciliter les mouvements et offrir une glisse ultra douce. En outre, la Harpe Ace est équipée de micro-commutateurs ROG qui offrent une durée de vie exceptionnelle de 70 millions de clics. La fonction de personnalisation à la volée permet aux joueurs de calibrer et d'ajuster le DPI, la fréquence d'interrogation, la distance de décollage ou d'effectuer une réinitialisation matérielle sans passer par une interface logicielle. Cette flexibilité rend la Harpe Ace idéale pour participer à des tournois e-sport : il suffit de connecter la souris à son appareil pour être prêt à partir. Tapis de souris de jeu ROG Hone Ace Aim Lab Edition : Le tapis de souris gaming ROG Hone Ace Aim Lab Edition comporte des repères de mesure qui fonctionnent en tandem avec Aim Lab x ROG 360, un espace d'entraînement dans le logiciel Aim Lab pour aider le joueur à améliorer leur visée dans toutes les directions. Les repères aident les joueurs à quantifier les mouvements du poignet et de l'avant-bras lorsqu'ils déplacent la souris, ce qui leur permet de s'entraîner et améliorer leurs compétences en matière de précision de frappe et de placement du réticule. Le tissu hybride possède une surface texturée qui offre une friction optimale permettant une glisse rapide et une résistance suffisante pour un contrôle précis. Un nano revêtement protecteur de qualité militaire protège contre l'huile, l'eau et la poussière, ce qui rend le ROG Hone Ace facile à nettoyer et à entretenir pour une surface uniforme et réactive qui dure dans le temps. La base en caoutchouc de 3 mm d'épaisseur ainsi que la bonne quantité de rembourrage offrent une base stable et antidérapante pour des marathons de jeu.

La souris ROG Harpe Ace Aim Lab Edition et le tapis de souris Hone Ace Aim Lab Edition seront disponibles dans le courant du mois de janvier, contre 159,90 € et 35,90 €.