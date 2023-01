CES 2023 : ROG Azoth, ASUS dévoile un clavier mécanique personnalisable avec un écran OLED

Le CES est l'occasion parfaite pour découvrir de nouveaux produits à la pointe de la technologie, le salon de Las Vegas couvre tous les domaines, dont celui du jeu vidéo évidemment. Pour cette édition 2023, ASUS n'est clairement pas venu les mains vides, il a déjà présenté des PC portables ROG, mais il a encore quelques surprises.

Le constructeur dévoile maintenant le ROG Azoth, un clavier mécanique compact, au format 75 %, disposant de fonctionnalités pour le moins originales comme un écran OLED de 2 pouces affichant l'état du clavier, le mode de connexion, le verrouillage des majuscules, le niveau de batterie, de nombreuses informations multimédias, des animations personnalisées et même des paramètres système, comme la température du CPU. Mais ASUS ne s'est pas arrêté à cet écran, le constructeur détaille les points clés du ROG Azoth :

Joint de montage à la conception unique :

La conception de montage des 10 joints en silicone et une mousse d'amortissement à trois couches confèrent au ROG Azoth une sensation légèrement coussinée et une acoustique sublime. Un tampon en silicone durable de 3,5 mm d'épaisseur à l'intérieur du clavier absorbe le bruit, tandis que la mousse PORON absorbe les pings et les échos à l'intérieur du clavier. De plus, la base recouverte de mousse de silicone élimine complètement les échos et offre une surface plane.

Commutateurs mécaniques ROG NX :

Les interrupteurs mécaniques ROG NX utilisés dans le ROG Azoth sont dotés de tiges et de boîtiers de base prélubrifiés qui offrent une sensation de clic plus douce et éliminent les bruits de rebond du ressort. Les interrupteurs sont interchangeables à chaud pour une sensation unique et personnalisée.

Stabilisateur de clavier ROG :

Le stabilisateur de clavier ROG est prélubrifié et spécialement conçu pour les jeux : il produit moins de friction, ce qui permet aux touches longues telles que la barre espace, la touche Shift et la touche Entrée de rester fidèles à la sensation originale du commutateur.

Le design des touches a été optimisé avec des capuchons de hauteur moyenne et une tige plus courte pour réduire l'oscillation des touches et offrir une expérience de frappe plus confortable.

Kit de lubrification intégré :

Le ROG Azoth est le clavier idéal pour ceux qui cherchent à se lancer dans la personnalisation DIY de leur clavier. Les éléments essentiels inclus dans la boîte sont : un lubrifiant Krytox GPL-205-GD0, trois commutateurs supplémentaires, des tirettes de capuchon de touche et de commutateur, un ouvreur de commutateur et un rack de lubrification pour les commutateurs.

Triple Connectivité et autres fonctionnalités :

La technologie sans fil ROG SpeedNova offre jusqu'à plus de 2000 heures de jeu stable et ininterrompu avec une latence proche de zéro en mode RF 2,4 GHz (avec RGB et OLED désactivés). Le mode Bluetooth permet aux utilisateurs de connecter le ROG Azoth à trois appareils simultanément. Les joueurs peuvent également recharger l'Azoth en cours de jeu en utilisant le mode USB filaire.

Le ROG Azoth est doté de deux paires de patins antidérapants intégrés qui offrent aux utilisateurs trois angles d'inclinaison pour une position de frappe confortable. De plus, le mode MacOS remappe les touches pour une utilisation sur Mac.