CES 2023 : NVIDIA dévoile la GeForce RTX 4070 Ti avec un prix abordable

Le CES 2023, c'est cette semaine, mais NVIDIA n'a même pas attendu l'ouverture du salon pour faire ses premières annonces. Là, ce n'est pas vraiment une surprise, les rumeurs allaient bon train depuis quelques semaines, mais le constructeur vient d'officialiser sa nouvelle carte graphique GeForce RTX 4070 Ti.

Ce nouveau GPU est équipé de l'architecture Ada Lovelace et se veut évidemment très puissant, en incluant toutes les fonctionnalités les plus modernes de NVIDIA. La RTX 4070 Ti dispose d'une fréquence Boost de 2,61 GHz, de 12 Go de mémoire vidéo en GDDR6X et est capable d'afficher de la 4K à 120 Hz ou de la 8K à 60 Hz avec DSC. Le constructeur déclare :

Voici le nouveau GPU GeForce RTX 4070 Ti - jusqu'à 3 fois plus rapide que la GeForce RTX 3090 Ti, avec près de deux fois moins de consommation, grâce aux innovations de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et au NVIDIA DLSS 3. La GeForce RTX 4070 Ti est parfaite pour les joueurs sur PC qui cherchent à exploiter au maximum les moniteurs 1440p à taux de rafraîchissement élevé qui sont largement disponibles à des prix intéressants et pour les éditeurs vidéo qui veulent réduire les temps de rendu avec les doubles encodeurs AV1. Pour les utilisateurs disposant d'une GeForce GTX 1080 Ti ou d'une GeForce RTX 2080, la GeForce RTX 4070 Ti offre une formidable mise à niveau. Associée à la technologie DLSS 3, la GeForce RTX 4070 Ti offre une incroyable amélioration de performances relatives de 12x par rapport à la légendaire GeForce GTX 1080 Ti.

La GeForce RTX 4080 Ti sera disponible à partir du 5 janvier 2023, à partir de 899 €. NVIDIA précise que, pour le coup, il n'y aura pas de Founder's Edition, seulement des GPU modifiés par les partenaires.