NVIDIA dévoile ses GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti

NVIDIA a profité du Computex pour dévoiler ses nouvelles cartes graphiques pour gamers, les RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti. Le premier modèle est présenté comme 1,5 fois plus puissant que la génération précédente, de quoi faire saliver les joueurs qui en veulent toujours plus dans leur ordinateur.

NVIDIA a pensé ses nouveaux GPU pour faire tourner les jeux les plus gourmands du moment, il cite comme exemple Cyberpunk 2077 et Watch Dogs Legion, et les deux cartes graphiques sont évidemment compatibles avec les technologies du moment comme le ray tracing, le DLSS, Reflex ou encore Broadcast grâce à l'architecture Ampère. NVIDIA explique que « la GeForce RTX 3080 Ti est une usine pour le jeu qui apporte également une latence réduite pour une meilleure réactivité et un avantage concurrentiel pour les jeux auxquels des millions de personnes jouent aujourd'hui », le GPU est en effet deux fois plus puissant en rastérisation par rapport à la GTX 1080 Ti. La RTX 3070 Ti est quant à elle 1,5 fois plus performante que la RTX 2070 Super et affiche deux fois plus d'images à la seconde que la GTX 1070 Ti (qui date de 2017). Jeff Fisher, senior vice-président de la division GeForce chez NVIDIA, commente :

Avec l'énorme succès de RTX, les joueurs et les créateurs seront ravis des performances et des fonctions offertes par la GeForce RTX 3080 Ti. En tant que nouveau fleuron de la famille RTX, la GeForce RTX 3080 Ti est la mise à niveau ultime pour les amateurs de GPU de toutes générations.

La GeForce RTX 3080 Ti sera disponible dès le 3 juin, contre 1 199 $, tandis que la RTX 3070 Ti sera lancée le 10 juin, à 599 $. Les joueurs retrouveront des modèles stock ou overclockés chez ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galax, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, PNY ou encore Zotac. Vous pouvez retrouver une ASUS ROG Strix NVIDIA GeForce RTX 2060 EVO OC Edition à 749 € sur Amazon.

