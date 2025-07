MSI lance ses PC portables gaming avec les GeForce RTX 5070 et 5060

NVIDIA a étendu sa gamme de cartes graphiques pour gamers cette année avec les GeForce RTX Série 50, qui permettent de profiter du DLSS 4 avec Multi Frame Generation. Le constructeur a commencé par des GPU pour les PC de bureau, avant de mettre sur le marché des puces pour les ordinateurs portables. Aujourd'hui, MSI fait le point sur ses nouveaux PC portables pour gamers équipés des récentes GeForce RTX 5060 et 5070.

MSI met en avant la série Crosshair avec un écran de 18 pouces, la série Katana avec un nouveau dragon et un design sobre et la série Cyborg avec un design futuriste. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces ordinateurs gaming :

Série MSI Crosshair





La première série est la Crosshair, dont les modèles sont équipés d'un processeur Intel Core Ultra 9 275HX ou AMD Ryzen 9 8940HX, ainsi que d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 ou 5060 pour ordinateur portable. Évolution majeure : cette série propose maintenant un nouveau format 18 pouces. Pour ajouter une touche unique, le pavé tactile arbore les lettres « C » et « H » de Crosshair, créant un emblème distinctif qui renforce l'identité de la série. Elle propose également des modèles de 16 et 17 pouces, dont le design futuriste s'inspire des lignes d'un vaisseau spatial. Grâce à la technologie MSI OverBoost, cette série est capable d'atteindre des performances combinées maximales avec une puissance totale de 170 W, établissant ainsi une nouvelle référence dans sa catégorie*.



(*Avec le mode Performances Extrêmes de MSI Center et l'alimentation branchée)

Les ordinateurs portables Crosshair équipés de GPU NVIDIA RTX 5070 sont actuellement disponibles à partir de 1 999,99 €.

Série MSI Katana





La série Katana regroupe des modèles équipés d'un processeur Intel Core i7-14650HX et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 ou 5060 pour ordinateur portable, disponible en 15 et 17 pouces. La série Katana fait son grand retour avec un logo à l'esthétique texturée complexe. Avec un nouveau design sophistiqué arborant une couleur « Midnight Gray », le châssis supérieur bénéficie désormais d'une protection améliorée contre les empreintes de doigts, donnant à la série Katana un nouveau look saisissant à la hauteur de ses performances. De plus, la nouvelle série Katana est capable d'atteindre des performances optimales avec une puissance totale de 115 W, établissant ainsi une nouvelle norme**.

(** Avec le mode Performances Extrêmes de MSI Center et l'alimentation branchée sur le GPU RTX 5060)

Les ordinateurs portables de la série Katana équipés de GPU RTX 5060 sont actuellement disponibles à partir de 1 499 €.

Série MSI Cyborg





Équipés d'un processeur Intel Core 7 240H ou AMD Ryzen 7 260, et associés à un GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 ou 5060, les PC portables de série Cyborg s'habillent d'un nouveau design industriel et sont proposés aux formats 15 et 17 pouces. Ce look plus audacieux propose des bords translucides, des motifs rappelant un exosquelette et les logos Cyborg Heart emblématiques sur le châssis supérieur et la surface. Alliant à la perfection la précision et l'innovation, ces ordinateurs portables redéfinissent à la fois les performances et l'esthétique dans un univers Cyberpunk.

Les ordinateurs portables de la série Cyborg équipés d'un GPU RTX 5060 seront disponibles dès août 2025 à partir de 1 599 €.