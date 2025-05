MSI améliore ses consoles Claw et présente ses PC portables gaming en éditions Ukiyo-e et Mercedes-AMG Motorsport

MSI n'allait évidemment pas manquer le Computex 2025, qui se tient cette semaine à Taïwan. Le constructeur est à la maison, comme ASUS, et a dévoilé de nombreux produits, avec notamment des consoles Claw améliorées, un sublime PC portable Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition et des éditions Stealth A16 AI+ et Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport.

Voici toutes les annonces faites par MSI à l'occasion du Computex 2025 :

Une expérience de jeu sans limites : deux nouvelles options pour la gamme Claw, avec la plateforme polyvalente Claw A8 et la version améliorée de la Claw 8 AI+ Edition





Après le lancement remarqué de la Claw 8 AI+ à la fin 2024, récemment récompensée par prestigieux prix du meilleur choix COMPUTEX 2025, MSI élargit largement son offre sur le segment du gaming portable avec deux nouveaux modèles présentés en avant-première : la Claw A8, équipé d'un processeur AMD, et la Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition, équipé par Intel.

La Claw A8, propulsé par un AMD Ryzen Z2 Extreme, offre un écran 8" FHD+ à 120 Hz, une RAM LPDDR5-800, et une connectique polyvalente. Un choix idéal pour les joueurs qui recherchent une alternative performante dans un design stylé et compact. De plus, son port E/S polyvalent lui garantit une connectivité sans faille pour toutes les expériences de jeu.

De son côté, la Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition propose un look entièrement revisité : finition blanche éclatante, revêtement UV scintillant, et stockage amélioré avec un SSD NVMe de 2 To. La console est alimentée par le processeur Intel Lunar Lake qui lui assure puissance et efficacité.

Et pour plus de personnalisation, les deux modèles seront disponibles dans plusieurs coloris exclusifs, permettant à chaque joueur d'adopter un style qui lui ressemble.

Vagues d'innovations : après l'Ukiyo-e Edition, l'arrivée d'une nouvelle Collection Signature arrive





Issue d'une collaboration inédite avec la prestigieuse maison japonaise de laque OKADAYA, le Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition incarne la fusion parfaite entre tradition artisanale et haute technologie AI. Récompensé au COMPUTEX Best Choice Award, ce modèle met en valeur une technique ancestrale vieille de 400 ans : la laque Yamanaka.

Son design est orné de « La Grande Vague de Kanagawa » de Hokusai, l'un des chefs-d'œuvre les plus emblématiques de l'art Ukiyo-e. Par ses couleurs franches et ses contours nets, ce style s'invite aujourd'hui dans la technologie moderne, illustrant une rencontre harmonieuse entre l'art traditionnel et l'innovation. Ce produit symbolise l'engagement de MSI à concevoir des machines aussi puissantes que visuellement marquantes.

Et ce n'est que le début : MSI annonce fièrement une nouvelle édition, intitulée Artisan Collection, qui sera présentée lors du salon, poursuivant cette exploration entre héritage culturel et innovation technologique.

Une collaboration prestigieuse : La famille Mercedes-AMG Motorsport





Après le succès de leur première collaboration, MSI et Mercedes-AMG poursuivent leur partenariat en repoussant les limites du gaming de luxe. Cette année, deux nouveaux modèles voient le jour : le Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport et le Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport, illustrant un mariage exceptionnel entre les deux marques.

Le Stealth A16 AI+ possède les derniers processeurs Intel et AMD, associés aux GPU NVIDIA GeForce RTX série 50, et bénéficie d'un écran haut de gamme, totalement repensé.

Le Prestige 16 AI+, quant à lui, mise sur une dalle OLED 4K et un processeur Intel pour offrir une expérience visuelle d'exception.

Chaque modèle arbore un design exclusif, avec logos co-brandés et motifs AMG. Ils sont également livrés avec des accessoires premium : housse, souris et tapis de souris assortis. Le tout incarne une vision commune de la performance et de l'élégance.

La RTX50 Era : une révolution dans l'IA





MSI s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre en matière de graphismes et d'intelligence artificielle avec l'intégration de la série RTX 50 dans ses modèles phares d'ordinateurs portables, notamment les nouvelles gammes Crosshair et Cyborg.

Avec un MSI AI Robot convaincant, une démonstration comparative avec la série RTX 40, utilisant le modèle Raider A18 HX comme référence mettra en évidence les gains de performance tangibles et les fonctionnalités d'IA améliorées que la série RTX 50 apporte aux ordinateurs portables haut de gamme de MSI.