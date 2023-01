Les PC portables MSI Stealth GS66 et MSI Raider GE77 HX pour le gaming, et en soldes !

La marque taïwanaise MSI cherche à s'imposer comme un leader mondial dans le domaine des solutions de jeu, pour la création de contenus ou encore dans l'AIoT qui associe des technologies d'intelligence artificielle avec l'internet des objets. La réputation de MSI tient aussi à ses solutions en matière d'ordinateurs portables notamment orientés gaming.

Avec les modèles de sa série Stealth GS, proposés actuellement en soldes, MSI répond à la fois à des besoins professionnels, sans oublier l'aspect gaming. C'est ainsi le cas avec le Stealth GS66 qui conviendra au final à tous les types d'utilisateurs.

MSI Stealth GS66





Le MSI Stealth GS66 est un PC portable avec un châssis noir métallique, pesant 2,1 kg. Une solution qui s'avère donc plutôt fine et légère, sans toutefois verser dans le segment de l'ultraportable.

L'affichage se fait sur un écran à bords fins de 15,6" et à technologie IPS. Selon les configurations, c'est une définition jusqu'en UHD (3840 x 2160 pixels) avec un gamut de 100 % Adobe RGB.

La carte graphique incluse peut aller jusqu'à une NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti avec 16 Go de GDDR6. Pour l'audio, des haut-parleurs placés à l'avant (2 x 2 W) portent la signature Dynaudio.

Le MSI Stealth GS66 est animé par un processeur allant jusqu’à l'Intel Core i9 12900H de 12e génération. Pour ce type de plateforme, il est question d'une architecture hybride composée de 14 cœurs (6 puissants, 8 économiques et 20 threads). Cela implique l'utilisation d'une mémoire vive très rapide. En effet, il est accompagné de 64 Go de RAM DDR5 cadencé à 4800 MHz. Le stockage est de type SSD NVMe PCIe Gen 4x4 de 1 To ou 2 To. La batterie possède une capacité de 99,9 Whr.

MSI propose d'emblée un clavier gaming SteelSeries à rétroéclairage LED RGB (touche par touche). La connectivité sans fil n'est pas non plus en reste, une interface Wi-Fi 6E accompagne cet ordinateur. Sans surprise, le prix varie nettement en fonction de la configuration choisie. Profitez-en, en ce moment le PC MSI Stealth GS66 est en soldes avec jusqu’à -1 900 € de réduction !

MSI Raider GE77 HX





Le PC portable MSI Raider GE77 HX a de nombreux points communs, mais figure dans une série qui voit plus grand pour le gaming, ne serait-ce qu'avec un écran de 17,3", qu'il soit d'une définition UHD ou QHD et 100 % DCI-P3.

Nous y retrouvons les cartes graphiques allant jusqu’à la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, tandis que le système audio Dynaudio est composé de deux haut-parleurs 1 W et deux woofers de 2 W. Les capacités de mémoire RAM (DDR5-4800) et de stockage sont identiques. Par contre, le processeur peut aller jusqu’à l'Intel Core i9 12900HX de 12e génération. Dès lors, ce ne sont plus 14, mais 16 cœurs (8 à haute performance dits P-cores, 8 à basse consommation dits E-cores et 24 threads). En ce moment, durant les soldes nous pouvons avoir des réductions de prix jusqu'à -1 900 € sur le PC MSI Raider GE77HX.

Seulement disponible pour les modèles de 17" avec Intel Core i9-12900HX / i7-12800HX et NVIDIA RTX 3080 Ti, une technologie OverBoost de MSI permet de combiner une puissance de 250 W avec la pleine charge du CPU et du GPU.

La batterie, la connectivité et les connectiques entre le MSI Stealth GS66 et le MSI Raider GE77 HX sont les mêmes. Les prix sont aussi du même acabit, et toujours bien évidemment en fonction de la configuration choisie.

Vous aurez donc le choix entre deux très bons PC portables gaming, à savoir le MSI Raider GE77HX et le MSI Stealth GS66, pour des prix allant de 2 900 € à 5 300 € selon la configuration choisie.