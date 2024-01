CES 2024 : MSI, un tas de PC portables gaming présentés

À l'occasion du CES 2024 qui se tient actuellement à Las Vegas, MSI a dévoilé la Claw, sa première console portable hybride. Mais le constructeur profite également de l'évènement pour présenter sa nouvelle gamme d'ordinateurs portables pour gamers, avec de très nombreux nouveaux modèles.

Sans plus attendre, voici les nombreuses nouveautés du côté des PC portable gaming de MSI :

La famille des ordinateurs portables gaming s’agrandit avec les modèles 18 pouces Titan 18 HX, Raider 18 HX et Stealth 18 AI Studio

MSI est fier de présenter sa nouvelle famille d'ordinateurs portables gaming 18’’, comprenant le Titan 18 HX, modèle doublement primé lors du CES, le Raider 18 HX aux performances extrêmes et le Stealth 18 AI Studio, qui arbore un châssis allégé. Pour afficher des performances extrêmes, le Titan 18 HX et le Raider 18 HX sont tous deux équipés de processeurs Intel Core i9 de 14e génération de premier ordre et de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40, tandis que le Stealth 18 AI Studio est doté des derniers processeurs Intel Core Ultra. En outre, le Titan 18 HX est doté de la plus grande solution de refroidissement à chambre à vapeur du marché et prend en charge la technologie MSI OverBoost Ultra, capable d’une puissance totale de 270 watts, une première dans l'industrie, tandis que le Raider 18 HX offre de son côté une impressionnante puissance totale de 250 watts.





Les Titan 18 HX, Raider 18 HX et Stealth 18 AI Studio offrent une expérience de jeu immersive grâce à leur tout nouvel écran de 18’’ aux bords ultrafins. Parmi les caractéristiques remarquables, on trouve le premier écran mini-LED 4K 120 Hz de 18’’ au monde, avec une résolution ultra-élevée, la certification DisplayHDR 1000 et une large gamme de couleurs pour une expérience de jeu vivante et réaliste.

Chacun de ces nouveaux modèles bénéficie d'un nouveau design. Le Titan 18 HX met en avant une approche centrée sur l'utilisateur avec pour la première fois au monde un pavé tactile haptique avec rétroéclairage RGB totalement intégré au repose-paumes et un clavier mécanique avec switches Cherry revu et corrigé. Le Titan 18 HX dispose de quatre slots d’extension de mémoire pour un total de 128 Go. De plus, il comprend trois emplacements pour SSD M.2, offrant une capacité de stockage allant jusqu'à 12 To. Le Raider 18 HX repensé est toujours doté de la barre lumineuse Matrix emblématique et d'un nouveau châssis inférieur exclusif pour optimiser le refroidissement et améliorer les performances globales. Les Titan 18 HX et Stealth 18 AI Studio se distinguent par leur construction en alliage de magnésium et d'aluminium qui garantit une excellente durabilité et une esthétique élégante. Cette composition fait d’ailleurs du Stealth 18 AI Studio l'ordinateur portable gaming 18’’ le plus léger du marché actuellement.

Un goût de puissance gaming extrême avec les Vector HX, Crosshair HX et Pulse AI

Les nouveaux Vector 16/17 HX, Crosshair 16/17 HX et Pulse 16/17 AI sont tous capables d'offrir leur puissance GPU totale, garantissant aux joueurs des performances sans compromis. Le Vector 17 HX est notamment équipé de la technologie Overboost de MSI, offrant une puissance totale de 250 watts pour des capacités de jeu sans précédent. Les nouveaux ordinateurs portables Crosshair HX et Pulse AI disposent d'un total de six sorties d’air et de deux entrées d’air. Cette conception thermique innovante améliore le flux d'air pour garantir des performances optimales.





Les modèles Crosshair 16/17 HX et Pulse 16/17 AI témoignent de l'engagement de MSI en faveur d'un design de pointe, avec une toute nouvelle esthétique et un rétroéclairage RGB 24 zones sur le clavier. Les modèles Crosshair 16/17 HX se distinguent par un motif rappelant un vaisseau spatial futuriste, tandis que les modèles Pulse 16/17 AI arborent un motif représentant une impulsion électromagnétique.

Des modèles pour les gamers mainstreams : Sword HX/ Cyborg/ Thin 15

MSI a également élargi sa gamme d'ordinateurs portables gaming grand public. Les modèles Sword 16/17 HX, habillés d’une couleur Space Gray et composés à partir de plastique PCR, offrent une expérience de jeu immersive grâce à un clavier à rétroéclairage LED RGB sur 24 zones. Le Cyborg 15 AI, doté de processeurs Intel Core Ultra dernière génération, arbore un châssis translucide futuriste pour allier style et performances. Le Thin 15, de couleur Cosmos Gray, présente un design pensé pour la mobilité et des touches ZQSD translucides et rétroéclairées en bleu. La sélection diversifiée de MSI comprend le Cyborg 14, une alternative accessible en format 14’’ pour les utilisateurs recherchant à la fois style et fonctionnalités.