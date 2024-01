CES 2024 : ASUS dévoile ses PC portables TUF Gaming F16, A16 et A15, des monstres de puissance ?

Le CES 2024, c'est jusqu'à la fin de la semaine à Las Vegas, nombreux sont les constructeurs a dévoilé leurs nouveautés, à l'instar d'ASUS. La firme présente sa nouvelle gamme d'ordinateurs portables pour joueurs avec les TUF Gaming F16, A16 et A15, pour jouer à n'importe quel titre n'importe où.

Voici les nouveautés d'ASUS :

Des performances gaming remarquables

Les trois ordinateurs portables ASUS TUF Gaming 2024 sont conçus pour offrir des performances extrêmes grâce aux puces hautes performances Intel, AMD et NVIDIA. Les inconditionnels d'Intel vont adorer le nouvel ASUS TUF Gaming F16, proposé avec un processeur Intel Core i7 13650HX avec 14 cœurs et 20 threads, ainsi qu'une RAM DDR5-4800MHz ultra-rapide pour que la machine reste réactive en permanence. Associée à un GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 avec NVIDIA Advanced Optimus, cette machine est conçue pour offrir une valeur durable aux joueurs grand public. Les fans d'AMD peuvent configurer leur propre ASUS TUF Gaming A16, avec un processeur jusqu'à un AMD Ryzen 9 7845HX associé à de la RAM DDR5-5200MHz. Il intègre également un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 avec NVIDIA Advanced Optimus pour des jeux à haut taux de rafraîchissement et à faible latence.

L’ASUS TUF Gaming A15 a également été actualisé en intégrant les derniers CPU et mémoires pour des performances ultra-rapides, avec un processeur jusqu’à AMD Ryzen 8000, une RAM DDR5-5600MHz et un GPU NVIDIA GeForce RTX 40-Series pour ordinateur portable avec NVIDIA Advanced Optimus. Les trois machines sont évolutives, puisque deux slots de mémoire et de stockage sont disponibles pour l'extension, et bénéficient de la robustesse à toute épreuve qui fait la réputation de TUF Gaming : les nouveaux ASUS TUF Gaming F16 et A16 sont testés selon les nouvelles normes militaires 2024 MIL-STD-810H en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne la résistance aux vibrations, aux chocs, à l'altitude et à la température.

Nouveau châssis ultra durable

Nouveautés pour 2024, les ASUS TUF Gaming A16 et F16 sont dotés d'un châssis remodelé, de nouveaux écrans de 16 pouces et d'un look épuré inspiré des mecha robustes présentés dans les animés, les bandes dessinées et les jeux. Les deux machines sont disponibles en deux coloris : le Jaeger Gray, qui présente un élégant logo TUF sculpté au laser au centre du capot, et le Mecha Gray, qui arbore un logo en relief. Les deux machines portent également la mention TUF sur le trackpad, avec un petit logo sous le clavier.

Les ASUS TUF Gaming A16 et F16 sont également dotés d'un système de charge USB-C PD pour faciliter la mobilité, aux côtés d'une batterie longue durée de 90Wh. Le clavier semblable à celui d'un ordinateur de bureau offre une course profonde de 1,7 mm pour une frappe et un jeu confortables, au-dessus d'un grand pavé tactile pour des mouvements précis dans les jeux comme dans la création de contenu. L’ASUS TUF Gaming F16 est muni de Thunderbolt 4, tandis que l’ASUS TUF Gaming A16 arbore l'USB 3.0 Type-C, et enfin l’ASUS TUF Gaming A15 propose l'USB4 Type-C pour des vitesses de transfert ultra-rapides.

Des expériences visuelles immersives

Les trois ordinateurs portables ASUS TUF Gaming 2024 sont conçus pour placer les joueurs au centre du cockpit. Les nouveaux ASUS TUF Gaming F16 et A16 offrent des visuels qui en mettent plein la vue grâce à leur nouvel écran de 16 pouces au format 16:10 et à leurs fines bordures qui permettent d'obtenir un rapport écran/appareil de 90 %. L’ASUS TUF Gaming A15 conserve son écran 16:9 plus fin, tandis que toutes les machines affichent une résolution de 2,5K et un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui permet aux joueurs de voir tous les ennemis au loin et de réagir avec une précision fulgurante. La prise en charge G-SYNC minimise les saccades et élimine le déchirement d'écran, tandis que la dalle IPS garantit des couleurs précises et réalistes. Associée à Dolby Atmos et Hi-Res Audio, la gamme ASUS TUF Gaming 2024 propose une expérience immersive aussi bien pour les jeux compétitifs que pour les jeux scénarisés.