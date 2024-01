CES 2024 : Acer présente ses PC portables gaming Predator avec des composants de pointe

Las Vegas accueille toute la semaine le CES 2024, les constructeurs sont nombreux à y dévoiler leurs nouveaux produits qui sortiront dans les prochains mois, à l'instar d'Acer. La firme taïwanaise a déjà présenté des écrans ultra modernes, il dévoile désormais ses ordinateurs portables pour gamers.

La gamme Predator Helios évolue avec des composants récents, dont les processeurs Intel Core de 14e génération et les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX Série 40, permettant de jouer avec du ray-tracing et du DLSS 3.5. Voici les nouveautés d'Acer :

Les ordinateurs portables Predator Helios 18, Predator Helios 16

Les ordinateurs portables gaming d'Acer sont dotés des derniers processeurs et de fonctionnalités exceptionnelles, permettant aux joueurs d'atteindre leur plus haut niveau de jeu. Pouvant intégrer jusqu'à un processeur Intel Core 9 14900HX doté d'une architecture hybride aux performances nouvellement optimisées, les Predator Helios 18 (PH18-72) et Predator Helios 16 (PH16-72) permettent aux utilisateurs de se confronter aux jeux et logiciels les plus exigeants sans avoir à faire le moindre compromis. Les univers des jeux vidéo apparaissent plus réalistes que jamais sur les ordinateurs gaming AI-ready équipés d'un GPU pour portable NVIDIA GeForce RTX 4090 (MGP jusqu'à 175 W[2]), conçus avec l'architecture ultra-performante NVIDIA ADA Lovelace.

Ces ordinateurs offrent des performances exceptionnelles et des graphismes optimisés par l'IA grâce aux capacités de ray tracing de la technologie DLSS 3.5. Les technologies GeForce RTX sont prises en charge dans plus de 500 jeux et applications populaires, y compris des jeux à succès tels que Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2. Par ailleurs, les solutions thermiques avancées d'Acer permettent aux ordinateurs et aux composants internes de fonctionner à pleine puissance grâce aux deux ventilateurs AeroBlade de 5e génération. Ces derniers sont associés à une graisse thermique en métal liquide appliquée sur le CPU et les caloducs.

Les écrans des ordinateurs portables Helios permettent de s'immerger dans le monde du gaming, avec une luminosité remarquable et des couleurs éclatantes. Les ordinateurs portables offrent des formats de 16 ou 18 pouces (16:10) WQXGA ou Mini LED dotés d’une fréquence de 250 Hz, supportent une luminosité remarquable de 1000 nits, et une variété de couleurs DCI-P3 à 100 % pour une expérience visuelle extraordinaire. Les couleurs ne se limitent pas seulement à l’écran : des effets d'éclairage RVB dynamiques sont visibles sur les logos Predator, la barre d'éclairage Infinity Mirror à l'arrière et les claviers LED rétroéclairés personnalisables. Les effets d'éclairage, les couleurs des logos et les RVB des touches peuvent être personnalisés à l'aide de l'application PredatorSense, qui fait également office de tableau de bord pour gérer les performances ainsi que les paramètres du ventilateur.

Les ordinateurs portables Predator Helios 16 et Predator Helios 18 sont également équipés des dernières technologies sensorielles. Le nouveau MagKey 3.0 a été installé sur les touches WASD stratégiques des ordinateurs portables gaming et deux kits de personnalisation supplémentaires sont inclus à l'achat. MagClick est doté d'un commutateur mécanique interchangeable breveté qui permet aux joueurs de bénéficier du bruit rassurant d'une rétroaction tactile mécanique distincte et d'un temps de réponse plus rapide à chaque pression des touches. Quant à MagSpeed, il combine l'esthétique de l'indicateur de vitesse avec un éclairage LED pour créer l’ambiance souhaitée. En ce qui concerne les communications et les streaming, les ordinateurs portables bénéficient des trois microphones avec Acer PurifiedVoice 2.0 et de la technologie de réduction du bruit IA pour filtrer les bruits de fond indésirables, ainsi que de la solution de webcam Acer PurifiedView alimentée par l'IA pour des vidéos et des images nettes. La qualité sonore immersive peut être amplifiée grâce aux écouteurs et aux haut-parleurs internes dotés de la technologie DTS:X Ultra, pour un son de haute qualité et sans distorsion. Les ordinateurs portables Predator Helios garantissent également des débits réseau stables et rapides grâce à leur capacité Wi-Fi 7 et disposent chacun de deux ports Thunderbolt 4 USB Type-C et d'un lecteur de carte MicroSD.

Predator Helios Neo 18 et Helios Neo 16 Laptops

Les tout nouveaux Predator Helios Neo 18 (PHN18-71) et Predator Helios Neo 16 (PHN16-72) intègrent les dernières technologies et fonctionnalités, à des gammes de prix très accessibles. Ceci permet aux joueurs d’eSports débutants ou occasionnels de savourer pleinement l'expérience gaming. Réputés pour leur style original, les ordinateurs portables Helios Neo continuent sur cette ligne avec un design distinctif et des codes gravés au laser sur le châssis extérieur du portable de couleur noir profond, laissant aux utilisateurs le soin de déchiffrer les messages cachés pour accéder à une aventure exclusive dans le Predator Verse.

Équipés d'un processeur Intel jusqu’au Core i9 14900HX nouvellement optimisé et alliés à des GPU NVIDIA allant jusqu'à la carte GeForce RTX 4070 pour portables avec une puissance graphique maximale de 140 W en mode Turbo, les ordinateurs gaming Helios Neo permettent de faire bien plus que du gaming et de la création. Ils bénéficient également d'améliorations graphiques fluides basées sur l'IA et de performances système accélérées grâce à la technologie DLSS 3.5 et au ray tracing intégral. En outre, ces ordinateurs offrent la possibilité d’une configuration avec jusqu'à 32 Go de mémoire DDR5 5600 Mhz et jusqu'à 2 To de disques durs PCIe Gen 4 en configuration RAID 0. La combinaison de la technologie de ventilateur 3D AeroBlade 5e Gen, de la graisse thermique en métal liquide appliquée sur les CPU et des caloducs vectoriels pour un transfert de chaleur efficace garantissent un fonctionnement des PC portables au maximum de leurs capacités et en toutes circonstances.

En plus des caractéristiques techniques des composants, les ordinateurs portables Helios Neo 18 et Helios Neo 16 offrent un affichage époustouflant grâce à leurs écrans IPS WQXGA (2560 x 1600) avec des taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse de 3 ms et une couverture de 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3. Les écrans sont dotés des technologies NVIDIA Advanced Optimus et G-SYNC pour augmenter dynamiquement les taux de rafraîchissement et réduire la latence en fonction des jeux et des applications utilisés. Des fonctionnalités telles que la personnalisation de l'éclairage dynamique sur le clavier RVB à 4 zones des ordinateurs portables et la gestion des appareils via l'application utilitaire PredatorSense 5.0 (avec une touche PredatorSense dédiée) donnent aux utilisateurs un contrôle total et permet d'ajouter une touche personnelle à leur configuration. Les ordinateurs portables Helios Neo 18 et Helios Neo 16 utilisent également les outils de visioconférence améliorés par l'IA d'Acer avec Acer PurifiedVoice 2.0 et Acer PurifiedView, tandis que le puissant système de haut-parleurs DTS:X Ultra Surround Sound offre une sonorité de qualité remarquable pour le gaming, le chat et les autres divertissements. Ils embarquent également le système Intel Killer DoubleShot Pro pour des connexions sans latence, et une gamme complète de ports, notamment deux USB Type-C avec Thunderbolt 4, un HDMI 2.1 et un lecteur de cartes MicroSD.