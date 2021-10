Horizon Home : un hub social personnalisable sur Meta Quest

Facebook, ou plutôt Meta, avait fait part il y a quelque temps de sa volonté de rassembler les espaces home des Oculus Rift et Quest. Avec Horizon Home, sur Oculus Quest ou Meta Quest dorénavant, le home, tel que nous le connaissons, deviendra un réel espace de convivialité.

À l'instar de ce que proposent les Oculus Rift, nous pourrons, grâce à Horizon Home, inviter des amis à nous rejoindre sous forme d'avatars, afin de passer du temps ensemble, interagir, regarder du contenu vidéo ou encore voyager d'application en application. Horizon Home permettra d'accueillir jusqu'à quatre joueurs simultanément dans les environnements que nous connaissons actuellement. Les fonctionnalités de l'application seront libérées étape par étape et permettront, au gré des mises à jour, de personnaliser les différents espaces home avec sûrement tout un tas d'items glanés ou achetés dans le métavers.

Si la fonctionnalité n'est clairement pas nouvelle et déjà largement intégrée dans l'écosystème des Oculus Rift, il est fort appréciable de voir nos Meta Quest devenir de plus en plus polyvalents et capables de telles prouesses techniques.

Pour rejoindre nos amis, Meta entend encore plus faciliter l'utilisation des invitations. Il sera possible de rejoindre une partie en cours ou un home depuis une notification sur le casque, un navigateur ou encore un smartphone. Par ailleurs, l'intégration des discussions va encore plus loin en dépassant les frontières physiques et numériques. Nous pourrons par exemple appeler depuis notre casque VR un ami sur son téléphone via Messenger. Le métavers dites-vous ?

Horizon Home rejoint ainsi la famille Horizon auprès d'Horizon Workrooms, Horizon Venues et prochainement Horizon Worlds.

