Horizon Hyperscape de Meta : une immersion photoréaliste pour Meta Quest 3 à la portée de tous (bientôt)

Meta continue de repousser les limites de la réalité virtuelle avec le lancement de Horizon Hyperscape, une nouvelle application conçue exclusivement pour les utilisateurs du casque Quest 3. Cette application promet une expérience unique en permettant l’exploration d’environnements virtuels photoréalistes, avec un niveau de détail et de liberté de mouvement sans précédent.

Contrairement aux simples photos panoramiques ou aux environnements en 360°, Horizon Hyperscape plonge les utilisateurs dans des scènes 3D interactives où il est possible de se déplacer comme si nous y étions réellement. Cette application, actuellement disponible gratuitement pour les utilisateurs des Quest 3 et Quest 3S aux États-Unis, marque une avancée significative pour Meta dans sa quête de rendre la réalité virtuelle plus accessible et plus immersive.

Photoréalisme et immersion



L'une des grandes forces d’Horizon Hyperscape réside dans le photoréalisme des environnements qu'il propose. Grâce à une technologie avancée, Meta parvient à reproduire des espaces physiques avec une fidélité saisissante. Pour ce faire, l’application utilise des scans réalisés à partir de téléphones mobiles, ensuite traités via un cloud puissant (Avalanche ?), qui permet de créer des environnements tridimensionnels détaillés et interactifs.

Actuellement, l’application est présentée comme une démonstration de ce qu’il est possible de faire en matière de rendu photoréaliste. Meta souhaite ainsi offrir un aperçu de ce que pourrait être l’avenir de la réalité virtuelle en termes d'immersion. Cependant, ces environnements ne sont pas encore ouverts à la création par les utilisateurs eux-mêmes. Lors de la conférence Meta Connect, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a toutefois laissé entendre que cette fonctionnalité pourrait arriver prochainement, permettant à chacun de recréer des espaces personnels ou partagés à partir de simples scans mobiles.





Une technologie de pointe pour des expériences simples



Pour rendre cette expérience possible, Meta s'appuie sur une technique avancée appelée Gaussian Splatting, un rendu volumétrique 3D qui permet, grâce au cloud et au streaming, d'afficher des environnements extrêmement détaillés sur un casque autonome comme le Quest 3. Cette technologie offre un équilibre parfait entre qualité visuelle et performances, permettant à l’application de fonctionner de manière fluide sans nécessiter un matériel trop puissant.

Meta prévoit également d'élargir les possibilités créatives offertes par Hyperscape. À terme, les créateurs pourront capturer et recréer leurs propres mondes en scannant des pièces physiques avec leur smartphone, rendant la création d'environnements virtuels aussi simple que de prendre une photo.

Des espaces emblématiques à explorer



Dans sa version actuelle, Horizon Hyperscape propose plusieurs environnements grandeur nature à découvrir. Parmi eux, des lieux emblématiques comme les studios EastWest à Hollywood, connus pour leur histoire dans l'industrie musicale, ainsi que des ateliers d’artistes reconnus comme Daniel Arsham, Rebecca Fox et Gil Bruvel. Ces espaces, riches en détails, offrent une plongée fascinante dans des lieux culturels et artistiques.

L’expérience évoque certains outils de photogrammétrie déjà vus par le passé, comme ceux de Destinations Workshop de Valve, mais avec une volonté claire de Meta de rendre ce processus plus simple et plus intuitif pour le grand public.

Une vision du futur de la réalité virtuelle



Avec Horizon Hyperscape, Meta ne se contente pas de proposer une simple application, mais ouvre la voie vers une nouvelle ère de réalité virtuelle photoréaliste. L’idée de pouvoir capturer des espaces physiques et de les explorer dans un environnement numérique marque une étape importante dans la convergence entre le monde réel et le virtuel.

En offrant aux utilisateurs la possibilité de se déplacer dans des espaces virtuels avec un niveau de réalisme aussi élevé, Meta pose les bases d’une immersion totale, où l’utilisateur pourra non seulement observer mais interagir pleinement avec son environnement. À l’avenir, cette application pourrait devenir un outil clé pour les créateurs, les artistes, ou simplement pour les utilisateurs souhaitant partager et explorer des mondes recréés à partir de leur propre environnement.

Horizon Hyperscape n'est pour l'instant qu'une vitrine de cette technologie, mais elle montre clairement le potentiel futur de la réalité virtuelle en tant que médium immersif, créatif et personnel.