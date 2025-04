Meta Horizon Desktop Editor : l'IA générative s'étend au Royaume-Uni et au Canada mais toujours pas chez nous !

Meta annonce l'extension des fonctionnalités d'IA générative de son Horizon Desktop Editor, permettant désormais la création automatique de modèles 3D, textures et skyboxes. Ces outils sont désormais accessibles aux créateurs au Royaume-Uni et au Canada.

Des outils pour accélérer la création de mondes virtuels

Le Meta Horizon Desktop Editor, une application Windows pour la création de mondes virtuels, intègre désormais des fonctionnalités d'IA générative. Ces outils permettent de créer :

Modèles 3D : en saisissant une description textuelle, l'IA génère quatre options en 3 à 6 minutes.

: en saisissant une description textuelle, l'IA génère quatre options en 3 à 6 minutes. Textures : ajout de textures personnalisées via description.

: ajout de textures personnalisées via description. Skyboxes : six styles disponibles, dont photoréaliste, peinture numérique et anime.

Ces fonctionnalités viennent s'ajouter à la génération d'effets sonores, d'ambiances audio et de code TypeScript déjà disponibles.

Limitations quotidiennes

Pour gérer la charge sur les serveurs, des limites quotidiennes sont en place :

TypeScript : 1000 générations

: 1000 générations Audio : 200 générations

: 200 générations Modèles 3D : 100 générations

: 100 générations Skyboxes : 50 générations





Accès à l'éditeur

Le Meta Horizon Desktop Editor est accessible via l'application Meta Quest Link pour PC. Il remplace les anciens outils de création en VR, offrant une interface plus complète avec des fonctionnalités telles que l'importation d'actifs, la programmation en TypeScript et la conception d'interfaces utilisateur pour la VR, le web et le mobile.

Comme trop souvent, tout ce qui touche à l'IA avec Meta a du mal à arriver en Europe (comme celle des lunettes Meta Ray-Ban pour donner l'exemple le plus parlant). Difficile de savoir si c'est un souci avec nos lois ou si c'est Meta qui reste tourné vers les pays anglophones et plus proche de sa culture. A suivre.