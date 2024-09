Horizon OS v69, la mise à jour META QUEST qui apporte du lourd de chez lourd avec quelques bugs agaçants...

Cette version v69 pourrait bien être la dernière avant la conférence Connect 2024, programmée les 25 et 26 septembre prochains. Nous devrions y "découvrir" un modèle plus abordable du Quest 3, le Quest 3S, ainsi que des lunettes MR et des nouveautés concernant Horizon OS le système d'exploitation, qui fait tourner les casques Meta. Notez bien que Meta déploie la mise à jour v69 de manière progressive et qu'il faudra sans doute patienter quelques jours, voire plusieurs semaines, avant que votre casque ne soit mis à jour. Si jamais vous êtes vraiment pressés, vous pouvez tenter de forcer la mise à jour en allant ici.

Le positionnement libre des fenêtres n'est plus « Expérimental »

Dans le cadre de la mise à jour v67, Meta avait introduit une fonctionnalité expérimentale appelée « Nouvelle Disposition des Fenêtres », offrant aux utilisateurs la possibilité de faire apparaître jusqu'à trois fenêtres 2D et de les placer librement dans l'espace virtuel, en plus des trois fenêtres fixes présentes sur le dock, portant ainsi le total à six fenêtres. Cette fonctionnalité a également permis une avancée significative avec la possibilité de passer n'importe quelle fenêtre en mode plein écran. Une option particulièrement appréciée qui permet non seulement d'agrandir la fenêtre considérablement, mais aussi de créer une ambiance immersive en assombrissant l'arrière-plan, tout en masquant temporairement le dock et les autres fenêtres. Avec la mise à jour v69, cette option n'est plus expérimentale. Meta a officialisé cette fonctionnalité comme un élément de base du système Horizon OS, maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Quest.

Le Multitâche encore plus fluide

Depuis l'arrivée du Quest Pro et du Quest 3, et depuis début 2023 sur Quest 2, les utilisateurs peuvent ouvrir des fenêtres 2D, comme un navigateur, tout en restant dans une application immersive. Cependant, avant la version v69, pour reprendre l'interaction avec l'application immersive, il fallait minimiser ces fenêtres 2D. Avec la nouvelle option « Multitâche Fluide », introduite avec la v69, cette limitation disparaît. Désormais, il est possible de continuer à interagir avec une application immersive sans avoir à fermer ou à minimiser les fenêtres 2D. Cette fonctionnalité, encore expérimentale, offre des possibilités forts sympathiques comùme, par exemple, regarder Netflix ou YouTube tout en jouant à votre jeu VR favori.

Contrôle de rétroéclairage adaptatif

Meta avait précédemment annoncé que la fonctionnalité « Contrôle de Luminosité Adaptatif au Contenu » (CABC) serait disponible avec la version v68, mais elle n'a pas été déployée comme prévu. Rebaptisée « Contrôle de Rétroéclairage Adaptatif au Contenu », cette option fera finalement son entrée avec la v69. Déjà présente sur certains téléviseurs et moniteurs LCD, cette technologie ajuste automatiquement le rétroéclairage en fonction des scènes sombres, offrant des noirs plus profonds et améliorant ainsi le contraste. Toutefois, les changements constants de luminosité peuvent parfois perturber l’expérience, notamment dans les contenus aux variations visuelles importantes et rapides.

Audio Spatial pour les Fenêtres 2D

Jusqu'à présent, les applications immersives sur Quest bénéficiaient de l'audio spatial, mais ce n'était pas le cas pour les fenêtres 2D. Avec la mise à jour v69, cette lacune est comblée. Désormais, les fenêtres 2D émettront un son spatial, donnant l'impression que l'audio provient directement de la position de la fenêtre dans l’espace. Activée par défaut, cette fonctionnalité peut également être désactivée dans les paramètres si nécessaire.

Masquage des applications devenues inutiles

La gestion des applications inutilisées est une demande récurrente de la communauté Quest. Meta propose la possibilité de masquer des applications de la bibliothèque, comme des démos ou des expériences brèves que l'utilisateur ne souhaite plus voir.

Appairage Bluetooth Simplifié

Parmi les autres nouveautés de la v69, ilm y a une amélioration pratique avec l'appairage rapide en Bluetooth. Désormais, une notification apparaîtra dès qu'un appareil Bluetooth est à proximité et proposera de passer directement en mode appairage, ce qui évite aux utilisateurs de naviguer manuellement dans les paramètres pour connecter leurs accessoires.

Un nouvel Environnement

Enfin, pour ceux qui recherchent toujours plus d'immersion, Meta introduit un nouvel environnement d'accueil virtuel baptisé « Oceanarium » qui nous plonge dans un monde sous-marin, entouré d'algues et d'anémones ondoyantes, croisant des tortues de mer et des raies manta, jusqu'à se retrouver face à face avec une majestueuse baleine. Une véritable expérience de plongée dans l'océan, mais depuis le confort de votre salon.