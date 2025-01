Forza Horizon 5 fera prochainement visiter le Mexique aux joueurs PS5, une nouvelle mise à jour gratuite en préparation

En cette journée de lancement de la mise à jour 1.55 de Gran Turismo 7, qui est la licence phare de courses automobiles des consoles PlayStation, c'est son concurrent indirect au sein de l'écosystème Xbox qui refait parler de lui d'une manière pas si inattendue, mais qui a tout de même de quoi surprendre. Oui, vous l'avez lu dans le titre, Forza Horizon 5 va s'inviter sur PS5 ! La rumeur voulait que cet excellent jeu en monde ouvert au Mexique signé Playground Games soit porté sur la console de Sony et ce sera donc bien le cas. Bon, il n'est plus tout jeune, puisque sorti en novembre 2021 sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC, mais c'est une bonne manière pour lui donner une seconde vie et toucher un nouveau public.

Comme nous l'apprend le site officiel du jeu, cette version PlayStation 5 de Forza Horizon 5 a été développée par Panic Button en partenariat avec Turn 10 Studios et Playground Games. Pour rappel, c'est le studio à qui nous devons notamment les portages de DOOM (2016) et DOOM Eternal sur Switch et qui avait également développé la déclinaison Xbox Series X|S de Forza Horizon 4. Le contenu sera identique aux autres plateformes avec plus de 900 véhicules et une quarantaine de mises à jour thématiques, et les packs d'extension Hot Wheels et Aventure de Rallye seront proposés à l'achat séparément. Oui, si Microsoft peut se faire davantage d'argent, il ne va pas se priver. De plus, le cross-play sera disponible et permettra de s'amuser avec les joueurs sur Xbox et PC.

Enfin, et cela concerne toutes les plateformes, une nouvelle mise à jour de contenu gratuite baptisée Horizon Realms est en développement. Elle permettra à tous d'explorer une collection sélectionnée appréciée de contenus saisonniers auparavant disponibles dans le « Monde en évolution » et d'autres surprises.

Forza Horizon 5 sortira au printemps sur PS5 et peut d'ores et déjà être ajouté à notre liste de souhaits sur le PlayStation Store.

Forza Motorsport peut lui être acheté chez Gamesplanet à partir de 67,99 €.

