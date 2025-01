Gran Turismo 7 démarre tranquillement l'année 2025 avec la mise à jour 1.55 de janvier

Si le mois de décembre a été marqué par le lancement de My First Gran Turismo et a par conséquent été dénué de nouveauté pour Gran Turismo 7, sans parler des fêtes de fin d'année, Polyphony Digital est bien de retour pour une mise à jour 1.55 venant clôturer janvier, qui fait donc suite à celle de novembre, sans être aussi fournie. Disponible depuis ce jeudi matin, elle a donc comme d'habitude été présentée aussi bien sur le PlayStation Blog que le site officiel de la licence. Au programme, quatre véhicules additionnels qui vont venir ajouter de la diversité, avec notamment un véhicule entièrement électrique et une monoplace originale. Les autres éléments introduits sont eux bien classiques.

Vous trouverez ci-dessous la présentation de ces nouveautés et des visuels en page suivante.

4 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci

Gran Turismo F3500-A

(En vente dans Brand Central)

Une monoplace originale, inspirée de voitures de F1 classiques.

La F3500-A est une monoplace Gran Turismo originale, inspirée de l'admiration profonde pour les voitures de F1 du début des années 1990.

En termes de construction, le châssis est fabriqué à partir de fibres de carbone moulées en négatif, selon le style de l'époque. Le système de suspension est lui aussi classique, avec ses amortisseurs montés à l'horizontale et actionnés par des culbuteurs et des tiges.

Le moteur est un V12 atmosphérique léger et compact de 3,5 litres. Équipé de soupapes pneumatiques, il peut atteindre les 15 000 tr/min, et les tubes de longueur variable du système d'admission garantissent un couple important sur toute la plage de régime. Le bruit strident de l'échappement à haut régime est unique aux systèmes atmosphériques, et ne peut pas être recréé avec des turbocompresseurs. La transmission est une boîte semi-automatique à 6 vitesses avec palettes de changement de vitesse, montée latéralement pour éviter toute interférence avec la forme du diffuseur arrière.

Pour ce qui est de l'aérodynamisme, la monocoque exploite une conception à nez étroit. Contrairement aux ailes avant modernes souvent suspendues aux entretoises, celle-ci utilise un design anédrique où l'aile se déploie en diagonale sous le nez. Il y a plusieurs ailes différentes, à l'avant comme à l'arrière, ainsi que des formes de capot moteur disponibles pour vous permettre de préparer la voiture à votre guise.

Honda Civic Si Extra (EF) '87

(En vente dans Brand Central)

Reine du segment des voitures de tourisme, cette Civic 4e génération embarque le célèbre moteur ZC.

En 1987, la Civic entre dans sa 4e génération avec une refonte complète du modèle. Elle est communément appelée Grand Civic, ou par son code de modèle EF.

L'extérieur conserve les grandes lignes du modèle précédent, tout en apportant quelques touches de modernité à la carrosserie légèrement plus imposante. L'un des changements les plus importants concernait la révision de la plateforme, qui s'accompagnait d'un nouveau système de suspension employant une double triangulation sur les 4 roues. L'empattement a également été considérablement allongé, ce qui permettait aux conducteurs de profiter du comportement sportif de la voiture tout en bénéficiant d'une plus grande stabilité.

Comme auparavant, la gamme a été déclinée en 4 versions : une bicorps 3 portes, une berline 4 portes et une 5 portes Shuttle avec un modèle commercial Pro. Un autre élément de la génération précédente était le modèle sport Si avec un moteur 4 cylindres en ligne à 2ACT de 1,6 litre. Et cette génération a introduit la classe Si Extra, qui a ajouté un vaste ensemble d'équipements à la formule Si.

Le moteur ZC a fait l'objet d'une mise au point approfondie pour augmenter son taux de compression, réduire la restriction du flux d'air à l'admission et à l'échappement, et diminuer le frottement des pistons, entre autres améliorations. Il en résulte une puissance maximale de 128,2 BHP et 14,7 kgfm de couple net. La Wonder Civic de l'ère précédente développait 133,1 BHP et 15,5 kgfm, mais ces chiffres étaient bruts. Le net représente environ 15 % de moins par rapport au brut, ce qui signifie que le nouveau moteur ZC était plus puissant.

Les modèles Si et Si Extra ont été largement utilisés en compétition, comme au Japan Touring Car Championship (JTC). À partir de la saison 1988, la voiture a remporté sa première victoire en course dans la manche 3 avant de décrocher le titre mondial des pilotes et des constructeurs. Elle a de nouveau brillé pendant la saison 1989, où elle a encore raflé le titre constructeur.

Hyundai IONIQ 5 N '24

(En vente dans Brand Central)

Une voiture monstre qui rebat les cartes dans le segment des BEV.

La IONIQ 5, le tout premier modèle 100 % électrique Hyundai, est sur le marché depuis 2021. La voiture présentait déjà un aspect moderne et épuré, ainsi qu'une excellente ergonomie, mais la véritable star de la gamme est arrivée en 2023 avec le lancement du modèle N.

Pour Hyundai, le N correspond aux deux sites où cette voiture a été développée : Namyang en Corée et le Nürburgring en Allemagne, et témoigne des performances de la voiture. Avec l'ajout de ce label, la IONIQ 5 s'est transformée en une incarnation du plaisir de conduire.

La transmission est assurée par un système à quatre roues motrices avec des moteurs sur les essieux avant et arrière. Ils fournissent une puissance combinée de 478 kW (641 BHP) / 770 Nm (78,5 kgfm) en mode overboost. De plus, le système permet d'ajuster la répartition de la puissance entre l'avant et l'arrière, ce qui permet de faire glisser la carrosserie de plus de 2 tonnes lorsqu'elle est réglée sur la traction arrière. Une transmission double embrayage virtuelle est aussi disponible à travers l'utilisation de la puissance de freinage régénératrice, l'euphorie de la conduite étant accentuée par le son simulé des gaz d'échappement.

La IONIQ 5 N est également dotée de nombreux équipements, aussi bien dans l'habitacle qu'à l'extérieur. Ce monstre repousse les limites du possible en matière de BEV.

Toyota C-HR S '18

(En vente dans Brand Central)

Un SUV crossover atypique qui a participé aux 24 Heures du Nürburgring.

Toyota a produit de nombreux modèles prisés à travers le monde, comme la Corolla et la Yaris. En 2016, Toyota a lancé sa nouvelle voiture du 21e siècle sur le marché mondial : la C-HR.

La caractéristique la plus évidente de la voiture est son design de SUV crossover compact. Pour répondre aux besoins du plus grand nombre, Toyota a développé un tout nouveau modèle alliant confort et espace d'un SUV, au caractère nerveux d'un coupé.

Les origines de ce modèle résident dans la plateforme Toyota nouvelle génération, la TNGA, qui a été utilisée pour la première fois en 2015 sur la Prius 4e génération. La suspension comprend un nouveau système de jambes de force à l'avant et un système à double triangulation à l'arrière. En plus de cela, la carrosserie de style coupé présente une série complexe de surfaces facettées.

Au niveau moteur, la voiture est disponible avec le même moteur hybride 1,8 litres que sur la Prius 4e génération ou un moteur turbo 4 cylindres plus petit de 1,2 litre. Le premier est proposé en traction avant et le second en quatre roues motrices. Le modèle S présenté ici est un modèle hybride d'entrée de gamme destiné au marché japonais et équipé de jantes 17 pouces.

Comme l'avait prévu Toyota, le C-HR a rencontré le succès partout dans le monde et est rapidement devenu un best-seller. Ce SUV crossover atypique, prisé pour son prix et sa facilité d'utilisation, s'est aussi frayé une place en sport automobile, avec un prototype qui a participé aux 24 Heures du Nürburgring.