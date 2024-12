My First Gran Turismo : le jeu de course gratuit se dévoile enfin, un contenu conséquent en vue ?

Vous le savez, la PlayStation première du nom vient de fêter son trentième anniversaire ce mardi, avec pour l'occasion une belle surprise à destination des possesseurs d'une PS5, bien que temporaire. Mais dès l'annonce des célébrations des 30 ans en septembre, Sony Interactive Entertainment avait dévoilé un certain My First Gran Turismo, un jeu gratuit à destination des PS5 et PS4 servant comme son nom l'indique à proposer une première approche de la licence de Polyphony Digital. Bref, c'est une démo de Gran Turismo 7, comme l'indique d'ailleurs le site officiel qui n'y va pas par quatre chemins. Nous n'avions toutefois aucun détail supplémentaire à son sujet, jusqu'à présent. Une bande-annonce vient d'être mise en ligne, dévoilant la date de sortie, accompagnée de précisions quant au contenu auquel il faut s'attendre.

My First Gran Turismo sera donc disponible sur le PlayStation Store à partir de ce vendredi 6 décembre à minuit. Au programme, un Centre des permis pour apprendre à piloter via des didacticiels, une collection de 18 voitures à débloquer, qui ont été réglées spécialement pour ce jeu, ainsi que des modes Rallye musical et Contre-la-montre. Il y aura également des Trophées, à voir s'ils seront exclusivement in-game ou non, ce qui pourrait pousser les habitués à s'y essayer.

Vous trouverez quelques visuels en page suivante et voici ce qu'a déclaré Kazunori Yamauchi sur le PlayStation Blog :

À l’occasion du 30e anniversaire de PlayStation, j’ai le plaisir de vous présenter My First Gran Turismo, une invitation spéciale et gratuite à plonger dans l’univers palpitant des sports motorisés. Cette expérience occupe une place toute particulière dans mon cœur, car elle rend hommage aux origines du tout premier Gran Turismo, un titre qui a permis à des joueurs de toutes les générations de découvrir les joies du pilotage. Qu’il s’agisse d’initier les enfants au plaisir de la course ou de raviver une passion oubliée pour la conduite, My First Gran Turismo se veut à la fois accessible et immersif. Il est destiné à tous, quel que soit l’âge ou le niveau de maîtrise au volant.

Il ne s’agit pas simplement de jouer à un jeu, mais de se lancer dans une aventure personnelle sur les routes. Nous avons mis au point une expérience intuitive qui permettra à chacun de prendre le volant et de maîtriser les bases comme les virages, le freinage et l’accélération. Un tour de piste à la fois, les utilisateurs prendront confiance en eux et relèveront de nouveaux défis qui leur permettront de continuer à affiner leurs talents de pilote.

En quête de la trajectoire parfaite - Battez des records, foncez à la poursuite des succès et affrontez une variété de défis. Le jeu propose trois événements de course, trois contre-la-montre, trois niveaux Rallye musical, ainsi que de nombreuses épreuves de permis riches en sensations fortes.

- Battez des records, foncez à la poursuite des succès et affrontez une variété de défis. Le jeu propose trois événements de course, trois contre-la-montre, trois niveaux Rallye musical, ainsi que de nombreuses épreuves de permis riches en sensations fortes. La diversité de la conduite - Les joueurs trouveront 18 bolides uniques, chacun doté de sa propre personnalité. Ils pourront les conduire sur des pistes emblématiques qui rendront nostalgiques les vétérans de Gran Turismo : Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway et Trial Mountain Circuit.

- Les joueurs trouveront 18 bolides uniques, chacun doté de sa propre personnalité. Ils pourront les conduire sur des pistes emblématiques qui rendront nostalgiques les vétérans de Gran Turismo : Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway et Trial Mountain Circuit. Une prise en charge PlayStation VR 2 complète (sur PS5 uniquement) - My First Gran Turismo bénéficie aussi de la prise en charge PlayStation VR2 complète, pour un niveau de réalisme inédit et un gameplay hautement immersif.

Que vous cherchiez à profiter des plaisirs simples de la conduite, ou que vous vous lanciez dans une quête de la maîtrise de votre art, My First Gran Turismo a tout ce qu’il vous faut pour développer vos compétences et goûter aux frissons des sports motorisés.

Nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir My First Gran Turismo !