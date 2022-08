Gran Turismo 7 : une combinaison et une voiture customisée Dior bientôt ajoutées au jeu

L'encore jeune Gran Turismo 7 aime visiblement dépasser les frontières de l'industrie automobile. Après une collaboration entre vêtements et livrée virtuelle avec Anti Social Social Club, voilà que Polyphony Digital a annoncé lors des Gran Turismo World Series 2022 qu'il allait proposer du contenu en lien avec Dior.

La célèbre marque de luxe française va faire une apparition via un Ensemble Dior qui pourra être acheté contre des crédits à partir du 25 août 2022. Il comprendra une combinaison jaune et grise accompagnée de chaussures Diorizon réinterprétées, et d'une De Tomaso Mangusta customisée. La tenue et la voiture vintage, imaginées par le directeur artistique des collections masculines Kim Jones, arborent des motifs Dior obliques, les initiales CD Diamond, le patch Christian Dior Atelier Avenue Montaigne ou encore le nombre 47, en hommage à l'année 1947 où Christian Dior a réalisé son premier défilé.

Si vous aimez la marque et désirez mettre un peu de Dior dans votre Gran Turismo 7, il va donc falloir passer à la caisse ! Ceux qui n'ont pas encore leur exemplaire peuvent l'acheter à partir de 63,00 € sur Amazon.fr.