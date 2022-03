Gran Turismo 7 : une collection de vêtements et une livrée en collaboration avec Anti Social Social Club

C'est ce vendredi que sort Gran Turismo 7, et pour marquer le coup, Polyphony Digital a prévu une initiative qui pourra plaire aux fans amateurs de streetwear. Comme pour Gran Turismo Sport en 2017, il va collaborer avec Anti Social Social Club, marque de vêtements à l'imposant logo reconnaissable, pour une collection de vêtements et une livrée dans le jeu.

ASSC a imaginé une identité visuelle principalement rose et blanche, inspirée d'une réalité alternative où il aurait sponsorisé une équipe Toyota Gazoo Racing de Japan Grand Touring Championship dans les années 90. Tout un concept, représenté par le pilote nippon Ken Gushi. Le résultat comprendra un sweat à capuche, un tee-shirt, une casquette ajustable, des chaussettes de gaming et des gants de course, en vente à compter du 4 mars 2022 à 17h00 pétantes sur le site officiel. Les questions du prix et des quantités se posent, mais si nous devions deviner les réponses, nous dirions « cher » et « peu ».

Le petit plus, c'est que toutes les précommandes seront récompensées par une skin exclusive pour la Toyota Supra GT500, à découvrir en images et vidéo.

La marque streetwear Anti Social Social Club a conçu une livrée personnalisée pour la Toyota Supra GT500, disponible lors de la sortie tant attendue de Gran Turismo 7. La livrée sera accessible dans GT7 et le thème du design se décline en une collection incluant un sweat à capuche, un tee-shirt, une casquette ajustable, des chaussettes de gaming et des gants de course. De plus, le volant sur mesure Fanatec Gran Turismo DD Pro, disponible pour la sortie de GT7, sera également offert. C’est la deuxième fois que les deux marques travaillent de concert. Gran Turismo et Anti Social Social Club avaient déjà travaillé ensemble lors du salon PSX 2017, révélant une livrée spéciale intégrée à l’Éditeur de livrées du jeu, ainsi qu’une collection de vêtements. À l’occasion de la sortie de GT7, la marque streetwear s’est plongée de l’histoire riche de Toyota Gazoo Racing et a imaginé une temporalité alternative où Anti Social Social Club aurait dirigé une équipe du Japan Grand Touring Championship (JGTC) dans les années 90, en lice dans la grande catégorie de course GT500. Pour mettre en valeur la collection, Anti Social Social Club a fait appel au pilote professionnel sponsorisé par Toyota Gazoo Racing, Ken Gushi, pour être la tête d’affiche de la vidéo de lancement et du lookbook. La livrée Anti Social Social Club sera disponible grâce à un code de téléchargement* PlayStation Network inclus avec l’achat de tout objet collaboratif Gran Turismo sur le site AntiSocialSocialClub.com. Un nombre limité de codes de téléchargement sera également offert lors d’une annonce spéciale sur les réseaux sociaux GT. Suivez de près @thegranturismo pour en savoir plus à ce sujet dans les semaines à venir. La collection Gran Turismo x Anti Social Social Club sera disponible dès le vendredi 4 mars 2022, à 17h00 (heure de Paris), exclusivement sur le site AntiSocialSocialClub.com. Pour plus d’informations concernant la collection, suivez @antisocialsocialclub sur Instagram. Soyez au rendez-vous, car la collection ne sera disponible que dans la limite des stocks disponibles.

