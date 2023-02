Meta Quest 3 : pas de face tracking ni d'eye tracking à l'horizon ?

Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, vient de déclarer que les spécificités du Meta Quest Pro, à savoir l'eye tracking (suivi des yeux) et le face tracking (suivi du visage), ne seront pas intégrées dans des casques grand public avant plusieurs années.

C'est sur Instagram que ce dernier a répondu au commentaire suivant : « Dans combien de temps verrons-nous apparaître le suivi du visage sur des casques non professionnels ? » C'est alors que le directeur technique de Meta a répondu que les caméras supplémentaires pour assurer un tel suivi restent chères et que les casques grand public se doivent d'être abordables, et qu'il va bien falloir attendre 2 à 3 ans pour que le prix desdites technologies daigne baisser.

Cette déclaration est toutefois antinomique de ce qu'avait déclaré Mark Zuckerberg auparavant, indiquant que l'eye tracking et le face tracking seraient « une grande priorité » pour le successeur du Meta Quest 2, mais peut-être évoquait-il le Meta Quest Pro ?

Andrew Bosworth a ajouté d'ailleurs une réponse au commentaire initial, nous vous en rapportons les propos :

Nous ne considérons pas que le Meta Quest Pro soit exclusivement destiné aux entreprises, c'est ce que j'utilise pour les jeux, le divertissement et les activités sociales. Évidemment que le prix est élevé, mais pour les gens qui peuvent se le permettre, c'est tout bonnement incroyable. Le Meta Quest Pro est le meilleur casque disponible disposant de ces technologies et le sera pendant plusieurs années au moins.

Si nous sommes en tout point d'accord avec le directeur technique de Meta, il reste néanmoins une chose importante à régler : le faible attrait des développeurs à utiliser les technologies de suivi du Meta Quest Pro. Gageons que sa baisse de prix participe à cet effort.

Nous voici avec un Meta Quest 3 qui selon les rumeurs serait à minima deux fois plus puissant que son ainé, mais sans aucune surprise majeure. Il faudra donc attendre un éventuel Meta Quest 4 ou 5 pour en profiter, et quand bien même un PICO 5 proposerait un suivi des visages ou des yeux, il lui manquerait à fortiori un soutien côté développeur.

